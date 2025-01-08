'Наша новая квартира': оккупанты похвастались, как вламываются в жилье украинцев в Донецкой области. Видео

Российская террористическая армия продолжает совершать зверские преступления против мирных жителей Украины. На временно оккупированных территориях захватчики отбирают у людей жилье.

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При этом россияне не только не пытаются скрыть свои преступления, но еще и хвастаются ими. Об этом в Telegram сообщил советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

В сети появилось видео, как один из российских террористов хвастается "новой квартирой", которую отобрали у мирных жителей Украины. Кадры захватчики сняли в одном из разрушенных городов временно оккупированной части Донецкой области.

Андрющенко отметил, что мародерство является главной целью российских террористов, которые вторглись в Украину. Более того, он отметил, что даже видео путинский террорист снимает на телефон, украденный у местных жителей.

"Мародерство. Вот их главная цель. А не какое-то там освобождение "русских братьев", – говорится в сообщении.

Напомним, российские захватчики продолжают издеваться над жителями временно оккупированных территорий Украины. В частности, на Херсонщине враг заставляет детей писать письма военным РФ.

Ранее сообщалось, что российские террористы продолжают готовить детей к войне во временно оккупированном Мариуполе. Военные преступники учат несовершеннолетних обращаться с оружием. Пропагандистские мероприятия в захваченном украинском городе проводит так называемая Юнармия.

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