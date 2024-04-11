Учат пользоваться оружием: оккупанты в Мариуполе готовят детей к войне, мероприятия проводят регулярно. Видео

Российские террористы продолжают готовить детей к войне во временно оккупированном Мариуполе. Военные преступники учат несовершеннолетних обращаться с оружием.

Пропагандистские мероприятия в захваченном украинском городе проводит так называемая "Юнармия". Об этом в Telegram сообщает Мариупольский городской совет.

Враг пытается перевоспитывать украинских детей с помощью военизированного детского общественного движения "Юнармия". Среди школьников проходят мероприятия, на которых детей учат пользоваться оружием.

В горсовете Мариуполя подчеркнули, что подобные мероприятия уже стали регулярными в захваченном городе. Также там отметили, что неоднократно в школы приходили российские оккупанты, чтобы провести так называемые "уроки мужества". При этом ячейки "Юнармии" уже почти два года действуют на базе школ №26 и 7.

"Так оккупанты пытаются сначала изменить самоидентификацию молодежи, сделать их более благосклонными к российскому господству, а затем привлечь в ряды своих силовых структур и оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты хвалятся в сети своими успехами в краже квартир у жителей Мариуполя. Они "оформляют" на себя дома украинцев, при этом о судьбе предыдущих владельцев даже не упоминают.

Ранее сообщалось, что российские захватчики во временно оккупированном Мариуполе разрушают археологический памятник V тысячелетия до нашей эры. Для уничтожения кургана, расположенного в центре, оккупанты используют экскаваторы.

Как сообщал OBOZ.UA, немецкие компании, несмотря на свои заявления об осуждении российской агрессии, участвуют в строительстве в оккупированном Мариуполе, которое ведет страна-агрессор РФ. В восстановлении разрушенного россиянами города принимают участие корпорация Knauf и фирма WKB Systems.

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