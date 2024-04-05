'Лучшая инвестиция': оккупанты хвалятся украденными квартирами мариупольцев

Российские оккупанты хвалятся в сети своими успехами в краже квартир у жителей Мариуполя. Они "оформляют" на себя восторженные дома украинцев, при этом о судьбе предыдущих владельцев даже не упоминают.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете. В частности, в российских соцсетях оккупанты обмениваются радостными сообщениями о "захваченных" квартирах в оккупированном городе.

Некоторые из них пишут, что оформляют документы на жилье в районе Драмтеатра в "Русском городе Мариуполь". При этом они даже не упоминают о предыдущих владельцах жилья.

"Я не знаю, кто были прошлыми владельцами. Они числятся, как "неустановленные", – пишет один из россиян.

Другие захватчики вообще не стесняются рассказывать, что просто врываются в "пустые квартиры".

"Оформили документы и все", – цинично сообщают россияне.

Оккупанты активно пытаются превратить Мариуполь в российский город. Для этого они строят ипотечные дома, а покинувшие город квартиры мариупольцев, спасаясь от российских обстрелов, просто захватывают. Между тем, оставшиеся в Мариуполе граждане остаются безо всяких средств для проживания.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе продолжают находить стихийные места захоронения гражданских людей. Они стали жертвами обстрелов, совершенных российскими силами весной 2022 года.

Российские захватчики во временно оккупированном Мариуполе разрушают археологический памятник V тысячелетия до нашей эры. Для уничтожения кургана, расположенного в центре, оккупанты используют экскаваторы.

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