В Мариуполе до сих пор находят стихийные захоронения погибших в результате российских обстрелов. Фото

Во временно оккупированном Мариуполе продолжают находить стихийные места захоронения гражданских людей. Они стали жертвами обстрелов, совершенных российскими силами весной 2022 года.

В этот раз такое захоронение было обнаружено в Левобережном районе. Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

"Во временно оккупированном городе до сих пор находят стихийные места захоронения людей, погибших от российских обстрелов весной 2022 года. В этот раз могилу обнаружили в Левобережном районе по бульвару Меотиды", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что во время блокады города российскими оккупантами и интенсивными обстрелами местные жители были вынуждены похоронить погибших во дворах, в парках, садах и других местах. До сих пор иногда обнаруживают отдельные могилы, свидетельствующие о трагических последствиях вторжения России.

Российские захватчики во временно оккупированном Мариуполе разрушают археологический памятник V тысячелетия до нашей эры. Для уничтожения кургана, расположенного в центре, оккупанты используют экскаваторы.

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