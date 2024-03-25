Оккупанты в Мариуполе уничтожают экскаваторами археологический памятник V тыс. до н.э. Видео

Российские захватчики во временно оккупированном Мариуполе оккупанты разрушают археологический памятник V тысячелетия до нашей эры. Для уничтожения кургана, расположенного в центре, оккупанты используют экскаваторы.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет. Там также опубликовали соответствующее видео.

"В Мариуполе оккупанты уничтожают археологическую достопримечательность V тыс. до н.э! Российские захватчики в оккупированном городе уничтожают экскаваторами археологический памятник – курган Дед", - говорится в сообщении.

Курган Дед, расположенный на улице Филиппа Орлина в Центральном районе, имеет высоту шесть метров и диаметр, который составляет 70 метров.

Курган датируется V тысячелетием до н.э., и, по выводам историков, относится к ямной культуре. В 2021 году было принято решение о сохранении этого памятника путем консервации.

Однако оккупанты совершают вандализм, уничтожая все вокруг. По предварительным данным, российские войска планируют вместо археологического памятника построить новое сооружение.

Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что в начале полномасштабного вторжения войска РФ сосредоточили для наступления на Мариуполь огромную группировку. Превосходство противника достигало 1 до 10, поэтому офицер уверен, что спасти город от захвата не было возможности.

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