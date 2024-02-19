'Трое суток непрестанно шли войска': командующий Сухопутными войсками объяснил, была ли возможность спасти Мариуполь от оккупации

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что в начале полномасштабного вторжения войска РФ сосредоточили для наступления на Мариуполь огромную группировку. Преимущество противника достигало 1 к 10, поэтому офицер уверен, что спасти город от захвата не было возможности.

В то же время он подчеркнул, что украинские защитники нанесли врагу большие потери и предотвратили полное отрезание Украины от Черного моря. Об этом Павлюк рассказал в интервью проекту Радио Свобода "Донбасс Реалии".

В начале полномасштабного вторжения генерал-лейтенант возглавлял Операцию объединенных сил (ООС) на Донбассе. По его словам, в районе Мариуполя оккупанты нанесли удар с запада. Враг прошел перешеек и мощной группировкой вышел в тыл украинским военнослужащим.

Павлюк отметил, что в ответ на действия россиян ВСУ перегруппировали силы, но их было недостаточно, чтобы остановить продвижение оккупационных войск. Командующий Сухопутными войсками ВСУ заявил, что оккупанты перерезали основную дорогу, и группировка осталась в окружении.

"Для прорыва мне нужно было 3-4 бригады, как минимум, чтобы провести контрударную операцию. У меня одна была бригада и то неполная. Но мы четко видели, трое суток непрестанно шли войска с запада, чтобы создать такую линию, чтобы мы не могли ничего сделать. Та группировка, которая была в Мариуполе, она сковала, наверное, все, что было способно воевать и идти дальше", – рассказал Павлюк.

Также он отметил, что мариупольская группировка спасла от полного отрезания Украины от Черного моря. В то же время он добавил, что ударную группировку в районе Мариуполя не удалось создать, потому что враг начал двигаться со стороны Харьковской области и нанес новый удар в спину ВСУ. Поэтому часть сил была переброшена под Изюм и успешно остановила продвижение врага.

Кроме того, Павлюк объяснил, что спасти Мариуполь от оккупации не было возможности. У врага было огромное преимущество, которое позволило ему навязать украинским военным тяжелые бои.

"Это было невозможно, потому что преимущество противника было где-то от 1 до 7, до 10, которое противник собрал на том направлении. Поэтому для прорыва мне нужно было 3-4 бригады, как минимум, чтобы провести контрударную операцию. У меня одна была бригада и неполная, которую я снял с переднего края. Учитывая удар с севера, мне нужно было спасти, потому что если бы они выполнили свою задачу, то опять же десять бригад были бы в окружении", – заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ.

Ранее сообщалось, что 19 февраля вблизи временно оккупированного Мариуполя на Донетчине прогремели мощные взрывы, после которых начался пожар. Захватчики заявили о сбивании "вражеской ракеты", но местные жители допустили падение горящего российского самолета.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе на Донетчинежилые дома центрального района уже пятый день без электроснабжения и отопления. Люди замерзают, но псевдоадминистрация и коммунальные службы игнорируют проблемы жителей.

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