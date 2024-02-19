newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС

"Трое суток непрестанно шли войска": командующий Сухопутными войсками объяснил, была ли возможность спасти Мариуполь от оккупации

Алексей Лютиков
War
2 минуты
9,1 т.
'Трое суток непрестанно шли войска': командующий Сухопутными войсками объяснил, была ли возможность спасти Мариуполь от оккупации

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что в начале полномасштабного вторжения войска РФ сосредоточили для наступления на Мариуполь огромную группировку. Преимущество противника достигало 1 к 10, поэтому офицер уверен, что спасти город от захвата не было возможности.

В то же время он подчеркнул, что украинские защитники нанесли врагу большие потери и предотвратили полное отрезание Украины от Черного моря. Об этом Павлюк рассказал в интервью проекту Радио Свобода "Донбасс Реалии".

В начале полномасштабного вторжения генерал-лейтенант возглавлял Операцию объединенных сил (ООС) на Донбассе. По его словам, в районе Мариуполя оккупанты нанесли удар с запада. Враг прошел перешеек и мощной группировкой вышел в тыл украинским военнослужащим.

Павлюк отметил, что в ответ на действия россиян ВСУ перегруппировали силы, но их было недостаточно, чтобы остановить продвижение оккупационных войск. Командующий Сухопутными войсками ВСУ заявил, что оккупанты перерезали основную дорогу, и группировка осталась в окружении.

"Для прорыва мне нужно было 3-4 бригады, как минимум, чтобы провести контрударную операцию. У меня одна была бригада и то неполная. Но мы четко видели, трое суток непрестанно шли войска с запада, чтобы создать такую линию, чтобы мы не могли ничего сделать. Та группировка, которая была в Мариуполе, она сковала, наверное, все, что было способно воевать и идти дальше", – рассказал Павлюк.

Также он отметил, что мариупольская группировка спасла от полного отрезания Украины от Черного моря. В то же время он добавил, что ударную группировку в районе Мариуполя не удалось создать, потому что враг начал двигаться со стороны Харьковской области и нанес новый удар в спину ВСУ. Поэтому часть сил была переброшена под Изюм и успешно остановила продвижение врага.

Кроме того, Павлюк объяснил, что спасти Мариуполь от оккупации не было возможности. У врага было огромное преимущество, которое позволило ему навязать украинским военным тяжелые бои.

"Это было невозможно, потому что преимущество противника было где-то от 1 до 7, до 10, которое противник собрал на том направлении. Поэтому для прорыва мне нужно было 3-4 бригады, как минимум, чтобы провести контрударную операцию. У меня одна была бригада и неполная, которую я снял с переднего края. Учитывая удар с севера, мне нужно было спасти, потому что если бы они выполнили свою задачу, то опять же десять бригад были бы в окружении", – заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ.

"Трое суток непрестанно шли войска": командующий Сухопутными войсками объяснил, была ли возможность спасти Мариуполь от оккупации

Ранее сообщалось, что 19 февраля вблизи временно оккупированного Мариуполя на Донетчине прогремели мощные взрывы, после которых начался пожар. Захватчики заявили о сбивании "вражеской ракеты", но местные жители допустили падение горящего российского самолета.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе на Донетчинежилые дома центрального района уже пятый день без электроснабжения и отопления. Люди замерзают, но псевдоадминистрация и коммунальные службы игнорируют проблемы жителей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!