"В домах 8 градусов!" Центр оккупированного Мариуполя уже около недели без света и тепла

Во временно оккупированном Мариуполе на Донетчине жилые дома центрального района уже пятый день без электроснабжения и отопления. Люди замерзают, но псевдоадминистрация и коммунальные службы игнорируют проблемы жителей.

Об этом сообщил Telegram-канал Мариупольского городского совета. Критическая ситуация на улицах Куинджи, Георгиевской, Итальянской и проспекте Мира.

"Пятый день без света и тепла…На улице минус, в доме 8 градусов!" – рассказали горожане.

По данным горсовета, жители захваченного российской армией города обращались к коммунальщикам, но им заявили, что нет людей и маленькие зарплаты, поэтому "никто не хочет работать". Так называемые власти Мариуполя тоже не помогли жителям.

"В оккупации продолжается коммунальный коллапс. Захватчики полностью провалили подготовку к зиме, а теперь не справляются с аварийными ситуациями", – отметили в горсовете Мариуполя.

Как писал OBOZ.UA:

– Международная наблюдательная организация Human Rights Watch в новом в 215-страничном отчете заявила, что кремлевского диктатора Владимира Путина должны судить за военные преступления, совершенные российской армией при штурме Мариуполя. В городе погибли тысячи людей, было разрушено бесчисленное количество зданий, а после захвата началась широкомасштабная кампания русификации.

– Ранее Мариупольский горсовет показал, как сейчас выглядит Левобережный район. Большинство мариупольских домов за два года российские оккупанты так и не восстановили.

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