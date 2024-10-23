Минобороны россии решило выпендриться над Японским морем…

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Эта структура сообщила о том, что её два стратегических бомбардировщика ракетоносца Ту-95МС, в сопровождении истребителей Су-30СМ, провели десятичасовой полёт над Японским морем.

Звучит крайне пафосно и прям таки среднестатистическому жителю средней полосы российской федерации и хочется навернуть очередной стопарик с водочкой и селёдочкой, но есть нюансы во всём этом посредственном пафосе.

Прежде всего, российские Ту-95МС провели плановое патрулирование над нейтральными водами Японского моря, а потому, какой-то бравады в этом и близко не должно быть. Потому, что – нейтральные. Это не пролёт над Токио или Саппоро.

Далее, а с какой стати патрулирование осуществляют стратеги Ту-95МС, если это могут осуществить и другие воздушные средства? Всем прекрасно известны характеристики вооружений, которые могут нести эти боевые самолёты, в частности, это ракеты Х-101 с дальностью полёта 5-5,5 тыс км. То есть, зачем курсировать в зоне радиусного охвата в 2 тыс. км, когда у тебя есть ракеты с охватом минимум 5 тыс км?

Ответ на этот вопрос прост – понты. Банальные, дешёвые российские понты, основанные, кстати, в основном, на старом советском железе.

Отдельно хочу отметить истребители Су-30СМ которые сопровождали Ту-95МС… А почему не более новые Су-35 или вообще, по заявлениям российской пропаганды, не имеющие аналогов в мире Су-57? Ах, ну да, проблемы с производством и в условиях санкций оно сократилось. При этом, самой активной многофункциональной истребительной компонентой в составе вкс рф остаются старые советские Су-30, модернизированные до уровня "СМ". Причём, модернизированные не без помощи стран Запада. В частности, Су-30СМ для улучшения своих ТТХ имеют французские индикаторы на фоне лобового стекла (ИЛС) Thales HUD 3022, производства компании Thales Group…

Но, то такое…

В любом случае, россия продолжает понтоваться там где это глубоко не уместно. Возможно, среднестатистическое быдло в Магадане это съест, а вот адекватные люди, за пределами российского информационного пространства – нет. Но сделают правильные выводы о том, насколько эта недоимперская субстанция ощущает себя уязвимой и хочет демонстрировать возможности и превосходство.

Голый король вошёл в фазу острой рефлексии.