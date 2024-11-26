Россия продолжает терроризировать Херсонщину: в результате атаки изуродованы дома, погиб мужчина

Войска Российской Федерации в понедельник, 25 ноября, обстреляли правобережье Херсонского района. В результате погиб 51-летний мужчина, а 86-летняя женщина получила ранения.

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Такой информацией (по состоянию на 17:30 понедельника) поделился Офис генерального прокурора Украины. Пресс-служба написала, что агрессор атаковал "населенные пункты Херсонщины с применением артиллерии и дронов". О каких именно селах или поселках идет речь, в ведомстве не уточнили.

Известно, что там есть поврежденные частные и многоквартирные жилые дома, как минимум один погибший гражданский и одна раненая.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК).

"Прокуроры совместно с другими правоохранительными органами принимают все возможные меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", – заверили представители ОГПУ.

Как сообщал OBOZ.UA, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что ЕС сделал недостаточно, чтобы защитить украинцев от постоянных воздушных атак России по гражданской и энергетической инфраструктуре. По его словам, страну ждет "очень суровая зима".

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