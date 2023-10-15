'Россия продвигает нарративы, что существует усталость от войны': министр обороны Эстонии направил четкий сигнал Путину

11 сентября в Брюсселе прошло заседание контактной группы "Рамштайн" с участием Владимира Зеленского. Тогда представители Эстонии направили четкий сигнал о единстве Запада.

Об сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в комментарии медиа "24 Канал". Он считает, что Россия продвигает нарративы, что существует усталость от войны.

По словам главы Минобороны Эстония, страна всегда поддерживала Украину в Европейском союзе и стала образцом для других стран после масштабного вторжения, что вызвало восхищение и подражание.

"Мы также сосредоточились на подготовке к предстоящей зиме, а также на различных сформировавшихся коалициях – танковая коалиция, коалиция F16. С эстонской стороны мы сейчас сосредотачиваемся на ИТ-коалиции вместе с Люксембургом и украинским правительством. И у нас есть ясное понимание того, чего мы хотим достичь", – сообщил он.

По словам Ханно Певкура, Эстония сейчас сосредотачивается на новых обучающих программа – уже подготовили около 2 000 украинских военных, некоторых специалистов с базовой подготовкой, медиков.

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"И мы будем продолжать это делать, и в настоящее время у нас есть очень хороший обзор того, что нужно украинской стороне. И сейчас, когда я вернусь в Эстонию, поговорю с нашими Силами обороны, и мы очень внимательно проанализируем, какими будут следующие шаги", – добавил министр.

Кроме того, он рассказал о своих впечатлениях от встречи с Владимиром Зеленским.

"Это было более-менее то же самое, когда мы встречались в Киеве на двустороннем уровне. Я имел честь встретиться с президентом Зеленским в Киеве, и все же самый важный месседж состоит в том, что Запад будет оставаться объединенным, а мы продолжим оказывать помощь. Это более или менее очевидно, что мы должны это делать. Но мы видим, что Россия продвигает свои собственные нарративы, что существует усталость от войны, или они пытаются привлечь к игре также Ближний Восток. Это то, что делает Россия, чтобы разъединить Запад, но у меня есть плохая новость для Путина – Запад единый, и мы будем оставаться едиными", – рассказал он.

Как писал OBOZ.UA, в обществе Германии, несмотря на определенные экономические проблемы, нет усталости от поддержки Украины, которая борется с российским агрессором. Подавляющее большинство населения ФРГ понимает, что немцы могли быть на месте украинцев.

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