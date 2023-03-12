Россия производит новые ракеты для ударов по Украине, несмотря на санкции: глава МИД объяснил, почему

Государство-агрессор Россия производит высокотехнологичное оружие, в частности, новые ракеты и беспилотники, несмотря на наложенные санкции. Так происходит, поскольку имеющихся ограничений недостаточно.

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Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Bild. Он призвал страны-партнеры ужесточить санкции, чтобы остановить производство ракет и БПЛА в РФ. Соответствующее предложение министр также сделал Евросоюзу в рамках G7.

"Я лично направил список компаний, непосредственно занимающихся производством ракет. К сожалению, мы не видим достаточных санкций в отношении этих компаний", – подчеркнул он.

Глава МИД отметил, что в 10-й санкционный пакет против РФ вошла лишь малая часть таких санкций – "гораздо больше можно было бы сделать, и гораздо больше должно быть сделано".

Напомним: в британской разведке сообщили, что Россия увеличила интервал между массированными ракетными ударами по Украине, поскольку у российских оккупантов заканчиваются ракеты и они пытаются их накопить.

"России сейчас необходимо накопить критическую массу новосозданных непосредственно в промышленности ракет, прежде чем она сможет обеспечить достаточно мощный удар, чтобы убедительно разбить украинскую систему ПВО", – считают эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ГУР сообщили, что Российская Федерация продолжает массово производить крылатые ракеты для ударов по Украине с воздуха. Ежемесячно военные предприятия производят до 40 новых снарядов;

– Кулеба заявил, что во время ночной массированной ракетной атаки 9 марта государство-террорист Россия не поразило ни одну военную цель. Зато оккупанты, как и во время всей войны против Украины, обстреливали объекты гражданской инфраструктуры, что привело к гибели людей.

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