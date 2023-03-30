Россия пытается договориться с КНДР о поставках боеприпасов - Белый дом
Россия намерена направить делегацию в Северную Корею в рамках текущих усилий Кремля договориться о поставках боеприпасов из Пхеньяна. В обмен на оружие РФ предлагает КНДР пищевые продукты.
Об этом пишет CNN, ссылаясь на слова координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби.
"У нас есть новая информация о том, что Россия активно стремится приобрести дополнительные боеприпасы в Северной Корее. Мы также понимаем, что Россия стремится направить делегацию в Северную Корею. И что Россия предлагает Северной Корее продовольствие в обмен на боеприпасы", – сказал Джон Кирби .
Гражданин Словакии Ашот Мкртычев, по утверждению министерства финансов США, пытался выступить посредником в заключении соглашения о продаже Северной Кореей оружия России и помочь обойти санкции. За эти попытки США в четверг, 29 марта, ввели санкции против Мкртычева.
"Этот новый статус изгнанника также связан с рисками для тех, кто оказывает ему поддержку, поскольку мы без колебаний будем нападать на таких злоумышленников в будущем", – сказал Кирби, пообещав "продолжать выявлять, разоблачать и противостоять попыткам России приобрести оружие" и оборудование из Северной Кореи или любого другого государства, готового поддерживать войну РФ в Украине.
США утверждают, что Россия начала закупать ракеты и артиллерийские снаряды в Северной Корее в прошлом году. А ближе к концу 2022 года Северная Корея поставила пехотные ракеты ЧВК "Вагнер" для использования в войне в Украине.
Американские чиновники охарактеризовали эти закупки как признак того, что в российской армии сокращаются запасы оружия, необходимого для поддержания вторжения.
Как сообщал OBOZREVATEL, США передадут в ООН доказательства поставок Северной Кореей оружия для ПВК "Вагнер".
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