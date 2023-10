Россия пытается спасти свои корабли от украинских ударов, у ВСУ есть успехи в контрнаступлении – ISW

Российские военные недавно перевели несколько судов Черноморского флота из порта в Севастополе к Новороссийску (Краснодарский край). Вероятно, так враг пытается оградить их от продолжения украинских ударов по российским объектам во временно оккупированном Крыму.

В то же время Силы обороны продолжают наступательные действия на западе Запорожской области и вблизи Бахмута, и 4 октября продвинулись вперед. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW), аналитики которого говорят, что осенне-зимние погодные условия замедлят, но не остановят контрнаступление ВСУ.

Оккупанты прячут корабли от украинских ударов

Специалисты ссылаются на спутниковые снимки, опубликованные 1 и 3 октября, показывающие, что российские войска перебросили не менее 10 судов из Севастополя в Новороссийск.

В частности, недавно они переместили фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", три дизельные подлодки, пять десантных и несколько малых ракетных кораблей.

На снимках, сделанных 2 октября, видно, что в Севастополе остались четыре российских десантных корабля и одна подлодка класса "Кило".

Мониторинговые каналы указали, что патрульный корабль проекта 22160 впервые оказался в Феодосийском порту на востоке Крыма. Аналитики предположили, что оккупанты могут перемещать элементы ЧФ из Севастополя на базы в российском тылу.

Хотя российский "Центр анализа стратегий и технологий" 3 октября утверждал, мол, перемещение кораблей ЧФ из оккупированного Севастополя в Новороссийск является обычным явлением.

В ISW считают, что российские войска могут временно перебросить некоторые суда в Новороссийск после многочисленных ударов Сил обороны Украины по объектам Черноморского флота в Севастополе и вблизи него. Однако, вероятно, россияне будут продолжать использовать порт Севастополя, остающийся базой ЧФ.

Бывший офицер ВМС Норвегии и независимый OSINT-аналитик Торд Аре Иверсен 4 октября отметил, что развертывание российских кораблей обычно усиливалось после украинских ударов, но в конце концов вернулось в нормальный режим.

Успехи контрнаступления ВСУ

Отмечается, что 4 октября Силы обороны продолжали наступать на железную дорогу между Клещеевкой (7 км юго-западнее Бахмута) и Андреевкой (10 км юго-западнее). Генеральный штаб ВСУ заявил, что защитники добились частичного успеха вблизи этих населенных пунктов.

Геолокационные кадры, опубликованные в тот день, показывают, что украинские силы незначительно продвинулись к востоку от Новопрокоповки (5 км юго-восточнее Работино) на западе Запорожской области, а Генштаб также сообщил, что они добились частичного успеха к западу от Работино.

Некоторые российские источники утверждали, что украинские силы продвинулись к линии российских окопов на линии Работино – Копани (5 км к северо-западу от Работино).

На этом фоне аналитики выразили убеждение, что осенне-зимние погодные условия замедлят, но не остановят контрнаступательные действия ВСУ. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби 3 октября тоже заявил, что хорошая погода продлится еще шесть-восемь недель, прежде чем погодные условия повлияют на операции как Украины, так и России.

"Сезонный сильный дождь и, как следствие, грязь осенью замедляют движение по земле с обеих сторон, но они обычно менее интенсивны, чем весенние условия. Укрепление почвы во время зимних морозов, вероятно, позволит увеличить темпы боевых действий, однако украинские чиновники выразили намерение продолжать контрнаступательные операции до конца 2023 года и использовать холодные погодные условия. Следовательно, наступательные операции будут продолжаться в течение зимнего сезона", – подчеркнули в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины отвергли линию фронта в Черном море на 185 км от подконтрольного нам побережья. Ныне корабли РФ почти не курсируют в направлении украинских территориальных вод.

