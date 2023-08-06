Россия пытается втянуть Лукашенко в войну: в полку Калиновского ответили, были ли пуски ракет из Беларуси по Украине

Беларуские добровольцы из полка Калиновского опровергли появившуюся ранее информацию о запуске во время атаки 5 августа ракет с территории Беларуси. Воины, сражающиеся на стороне Украины с российскими оккупантами, заявили, что речь идет о провокации РФ с целью втянуть Беларусь в войну против Украины.

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Они также призвали беларуских военных не выполнять преступные приказы и не умирать по прихоти "сумасшедшего диктатора". Официальное заявление появилось в Telegram-канале полка.

"Сегодня в сети распространялась информация о том, что с территории Беларуси был нанесен ракетный удар по территории Украины. Официально заявляю, согласно нашей информации, никаких атак со стороны Беларуси не происходило. Это очередная попытка России втянуть режим Лукашенко в полномасштабную войну", – отметил представитель полка Калиновского в видеообращении.

По мнению беларуских добровольцев, российский президент Владимир Путин проигрывает войну против Украины. Избежать разгрома он пытается, в том числе втянув в войну Беларусь.

"Беларусь находится под военной оккупацией России. А Путин проигрывает в войне. В войне, которую сам же и начал. Манипулируя страхом беларуского диктатора, он в очередной раз пытается сделать беларусов соучастниками преступлений против человечности. Я обращаюсь ко всем беларусам, в том числе и к беларуским военным. Не выполняйте преступных приказов, которые Лукашенко спускает Кремль. Не отдавайте жизни за власть сумасшедшего диктатора и не дайте себя обмануть", – призвали соотечественников добровольцы из Беларуси.

Опровергает информацию о пусках ракет из Беларуси накануне вечером и мониторинговый проект Беларускі Гаюн. Там подчеркнули, что 5 августа не только не было запусков с беларуской территории, но и предпосылок для того, чтобы такие пуски теоретически могли быть совершены.

"За весь день 5 августа 2023 года с территории Беларуси не было зафиксировано запусков ракет воздушного или наземного базирования. Более того, в районе 19:00 не было взлетов авиации, которая потенциально могла бы запустить ракету, а также не было зафиксировано захода авиации в потенциальную зону запуска ракет", – отметил "Беларускі Гаюн".

Там также сообщили, что информация о пусках ракет из Беларуси из наиболее вероятных локаций запуска получила опровержение.

Впрочем, констатировали в сообществе, за все время полномасштабной войны РФ против Украины с территории Беларуси произведены запуски минимум 721 ракеты.

Напомним, во время воздушной тревоги вечером 5 августа в Воздушных силах Вооруженных сил Украины предупредили о пусках ракет с территории Беларуси.

Впоследствии спикер ВС ВСУ Юрий Игнат отметил, что информацию о пусках уточняют. Не исключено, что запуски производились из РФ, а ракеты над Беларусью лишь пролетали.

"Возможно, был пуск из района Тамбова самолета Миг-31, и пролет мог быть через территорию Беларуси. Эта информация сейчас еще уточняется, но был замечен, собственно, пролет воздушных целей именно через территорию этого государства. В принципе, это происходило не в первый раз, поэтому здесь ничего удивительного нет", – сказал Игнат.

В то же время в военной разведке Украины отметили, что Россия могла имитировать пуски ракет из Беларуси с целью втянуть Беларусь в войну против нашего государства.