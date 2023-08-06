Россия могла имитировать пуски ракет из Беларуси: в ГУР назвали цель оккупантов

Во время вечерней массированной атаки РФ на Украину 5 августа Воздушные силы ВСУ сообщали о движении ракет с территории Беларуси. В Главном управлении разведки Минобороны Украины считают, что страна-агрессор Россия могла имитировать эти пуски, чтобы втянуть РБ в войну против Украины.

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Об этом в комментарии "Укринформу" сказал представитель ГУР Андрей Юсов. По его словам, это могла быть провокация.

"О ракетах с территории Беларуси – вероятно, это был электронный пуск или имитация пуска, поскольку на территории этой страны размещены российские войска, силы и средства для разного рода провокаций, чтобы втянуть ее в войну против Украины", – отметил Юсов.

Он объяснил, каким образом россияне теоретически могли это сделать.

"Физически его (пуска ракет – Ред.) могло и не быть, но все могло быть обустроено так, будто пуски происходили с территории Беларуси. Информация сейчас проверяется", – сказал представитель ГУР.

В то же время военный эксперт Александр Мусиенко сказал "РБК-Украина", что вполне возможно, что оккупанты использовали Беларусь для удара по Украине. В последнее время на территории РБ наблюдается значительная активность войск РФ.

"Сейчас мы видим, что активность российских военных и "вагнеровцев" в Беларуси увеличилась, и провокаций оттуда следует ожидать. Мы видим, что сегодня Беларусь в очередной раз рассматривается Россией как серьезный плацдарм для эскалации против Запада, в первую очередь против Польши и Литвы, и во вторую очередь – против Украины. Поэтому мы опять же перед рисками ракетных и воздушных атак оттуда", – говорит эксперт.

Он добавил, что РФ долгое время не использовала Беларусь для нанесения ударов по Украине только потому, что у российской авиации были другие планы и маршруты.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 августа Россия устроила массированную ракетную атаку на Украину. В частности, были запущены крылатые ракеты "Калибр" морского базирования из акватории Черного моря, сверхзвуковые ракеты "Кинжал" воздушного базирования с территории России и баллистические ракеты "Искандер" наземного базирования с территории Беларуси.

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