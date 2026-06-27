Путин рискует оказаться лишним в Кремле, Россия должна признать границы 1991 года. Интервью с Курносовой

Несмотря на то, что ситуация и на фронте, и в геополитическом пространстве существенно изменилась с 2022 года, страна-агрессор Россия как будто застряла в своей реальности и по-прежнему видит окончание войны только в формате капитуляции Украины. Любые конструктивные мирные переговоры априори невозможны, пока во власти в Кремле пребывает Владимир Путин.

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Тем не менее, кремлевский диктатор своими руками начал разрушение собственной системы власти, в которой, по иронии судьбы, в определенный момент может оказаться лишним. Сейчас Кремль рассчитывает "додавить" украинское общество, активно действуя в информационном поле. Педалирование тем "бусификации" и "нелегитимности" президента Зеленского – составляющие этой деятельности. Но настоящая "бусификация" началась в России – массовые задержания мужчин и принуждение их подписывать контракт с Минобороны – далекоидущий "пилотный проект" Кремля.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказала российская оппозиционерка, признанная "иноагентом" в России Ольга Курносова.

– Последние заявления, звучащие из Кремля, и события, происходящие на поле боя, фактически демонстрируют две реальности: кремлевскую и настоящую. С одной стороны, Кремль продолжает настаивать на капитуляции Украины, заявляет, что не примет замораживание текущей линии фронта, в качестве условия возобновления переговоров, раз за разом вспоминает мифический "дух Анкориджа" – "призрак отца Гамлета" – снова настаивает на том, что президент Зеленский нелегитимен и так далее. С другой стороны, есть катастрофическая ситуация с топливом в России и перспектива логистического локдауна в Крыму. Как вы думаете, почему эти две реальности не пересекаются?

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– Я много раз говорила, что не верю в переговоры, пока Путин остается президентом России. И в этом смысле ничего в моем мнении не изменилось, а реальность лишь подтверждает его. Я не знаю, что должно произойти, должна ли "земля налететь на небесную ось", чтобы Путин свалился со своего кресла и что-нибудь изменилось.

Но чем хуже ситуация, тем громче они орут, что у них ничего не изменилось. Единственное, что у них остается и что они периодически используют – это пугалка тактическим ядерным оружием.

Обратите внимание на риторику не только официального Кремля, но и на риторику якобы антивоенных спикеров, таких, например, как профессор Соловей. Они тоже активно разгоняют нарратив о том, что, если Киев не согласится на условия Москвы, будет хуже, будет какая-то призрачная, как "тень отца Гамлета", мобилизация на миллион человек и так далее и тому подобное. То есть, Кремль пытается использовать разные пугалки с разных сторон для того, чтобы как-то пошатнуть общественное мнение.

Не будем забывать, что Кремль активно ведет психологическую войну в Украине. Не случайно активно разгоняется тема "бусификации", не случайно они снова поднимают тему нелегитимности президента Зеленского. Они по-прежнему надеются, что еще немного, и они додавят Украину, и здесь начнутся какие-то протесты. Это еще одна тема, на которую рассчитывает Кремль - они надеются, что внутри Украины начнутся какие-то движения, соответственно, это ослабит Украину, и тогда можно будет додавить то, что они хотят додавить.

– Есть еще и сугубо технический вопрос. Если уж говорить о капитуляции Украины, о требованиях России, не совсем четко артикулировано, чего Кремль хочет на самом деле. Хотят ли они, чтобы Украина также сдала и Запорожскую и Херсонскую область в административных границах или на данном этапе они готовы удовлетвориться всей Донецкой областью и частями Запорожской и Херсонской области, которые им удалось захватить?

– Знаете, я считаю, что им вообще нельзя доверять – сегодня им хочется одного, а завтра им будет хотеться совершенно другого. На мой взгляд, единственная реальная тема – это прекращение огня по линии боевого соприкосновения, а дальше вести какие-то переговоры о чем угодно, но не о том, что предлагается Кремлем – это совершенное безумие.

Более того, многие z-военкоры начинают писать, что это очень хорошее предложение для Кремля – прекращение огня по линии боевого соприкосновения, потому что, если все будет продолжаться так, как идет сейчас, то скоро все вернутся обратно к теме границ 1991 года.

Кстати говоря, хотя многие российские спикеры, которые маскируются под либеральных и антивоенных, начинают рассказывать, насколько это безумная история с границами 1991 года, я хотела бы обратить внимание всех, что границы 1991 года – это не только международно признанные границы Украины, но это и международно признанные границы России. Если Россия сама отказывается от этих границ, то у России не остается международных границ. Соответственно, Россия становится failed state. Почему-то Путин и его присные об этом все время забывают. Но я не перестану об этом все время напоминать.

Если мы хотим говорить о том, что такое Россия, то это тоже границы 1991 года. Потому что именно по этим границам распадался Советский Союз в 1991 году, когда Российская Федерация, Украина и Беларусь деносировали в Беловежской пуще соглашение о создании Советского Союза.

– Кремль по-прежнему продолжает делать акцент на крайне большом значении Соединенных Штатов в процессе завершения войны. Одновременно, если принимать в расчет объективную реальность, то роль США в деле урегулирования этой войны очевидно снизилась. Если сугубо теоретически предположить, что Украина отказывается от Штатов в роли медиатора в этом процессе и просто начинает работать исключительно с европейскими партнерами, в какой реальности окажется Кремль в таком случае? Ему придется вести диалог с европейцами?

– Сейчас я не вижу в России тех, кто вообще может разговаривать с кем бы то ни было. Когда они разговаривают с Америкой, они пользуются тем, что переговорщики, которые приезжают от Соединенных Штатов, плохо разбираются в колбасных обрезках и поэтому им втюхивают какую-то фигню, а те эту фигню несут дальше Трампу.

Пока Трамп не увидел своими глазами, пока европейцы не рассказали ему, что на самом деле происходит, он был готов слушать про "дух Анкориджа". Но когда он увидел, что происходит на самом деле, этот дух внезапно куда-то испарился. Поэтому вопрос, в первую очередь, в готовности российской стороны к переговорам.

Тут я вернусь к тому, что происходит внутри России. Я имею в виду, в первую очередь, посадку Ильи Трабера, который был одним из ключевых людей самых первых лет путинизма. Сажая его, Путин разрушает саму конструкцию своей собственной власти. Если ему кажется, что ФСБ будет хорошей платформой для него, то он ошибается. Потому что в скорости он просто станет лишним.

Поэтому, чтобы вести переговоры, надо не искать где-то хороших посредников, а смотреть, кто в России вообще способен на них, и с ними уже разговаривать. Мне кажется, именно такая конструкция переговорного процесса может привести к успеху, если не сегодня или завтра, но тогда, когда российские элиты уже будут готовы избавиться от Путина.

Если к этому моменту будет какое-то переговорное понимание, как быстро можно закончить войну и на каких условиях, это только ускорит процесс избавления всех нас от Путина.

– Последний вопрос по поводу так называемой бусификации в Пензенской области. Там происходят массовые задержания мужчин, которых принуждают подписывать контракты с Минобороны. Можно ли назвать это началом "альтернативной" всеобщей мобилизации? Согласны ли вы с этим?

– Не совсем. Это пилотный проект. Так российские власти оценивают возможности мобилизации тех, кто не хочет мобилизоваться. Они проверяют, насколько общество готово это сожрать, насколько людей будут отбивать или не будут отбивать, будут ли против этого массовые протесты или не будут. Если все пройдет хорошо, если им понравится, они могут этот пример расширять на другие регионы. Но пока мы не можем сказать, получается у них или нет. Все-таки возмущение там достаточно большое.

– А если так получается, то в сентябре после выборов может быть объявлена всеобщая мобилизация?

– Нет, ее объявлять совершенно не нужно, ведь указ о частичной мобилизации никто не отменял, его достаточно, чтобы призвать любое количество людей. Поэтому я и говорю, что сейчас не нужен никакой дополнительный указ.

Тем более, что, напомню, в отличие от прошлых лет, сейчас в России действует круглогодичная призывная кампания, которая позволяет призывать круглый год. Этой "бусификацией" можно заниматься, как бы ища призывников, а потом быстро переводить их на контракт.

Но сейчас для них главное понять, насколько люди готовы с этим смириться или все-таки они готовы бороться.