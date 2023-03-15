Россия работает над созданием наступательного биологического оружия – Госдеп США

В США заявили, что страна-агрессор Россия разрабатывает наступательное биологическое оружие. Такой шаг нарушает положение соответствующей Конвенции.

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Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс во время брифинга. Его доклад опубликован на официальном сайте американского правительства.

"Соединенные Штаты считают, что Россия продолжает поддерживать программу наступательного биологического оружия с нарушением своих обязательств, взятых при подписании Конвенции о биологическом оружии", – сказал Прайс.

По его словам, Россия, пытаясь оправдать свою агрессию, постоянно распространяла и продолжает распространять фейки о так называемых лабораториях биологического оружия в Украине.

"Россия, как и Советский Союз до нее, на протяжении десятилетий выдвигала ложные заявления о биологическом оружии, пытаясь вызвать недоверие к мирным глобальным усилиям и учреждениям общественного здравоохранения, которые противодействуют биологическим угрозам. После полномасштабного вторжения на Украину в феврале 2022 года российская экосистема дезинформации и пропаганды увеличила объем и интенсивность своей дезинформации о биологическом оружии в безуспешной попытке отвлечь внимание от своего вторжения в Украину, уменьшить международную поддержку Украины и оправдать свою неоправданную войну", – сказал Прайс.

Для этого Кремль создал, контролируемые им СМИ, информационные сайты, связанные с российской разведкой, и специально выдумал "экспертов".

"Эти субъекты работают вместе, чтобы постоянно по капле наполнять информационную среду лживыми нарративами с целью создания иллюзии большого количества повторяющих друг друга голосов. Кремль также скармливает эти нарративы народу России, пытаясь создать ложную реальность, в которой он якобы был "вынужден" вмешаться, чтобы защитить граждан России от внешних врагов.", – добавил Прайс.

Как известно, в октябре 2022 года министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу обзвонил четырех своих коллег из Франции, Великобритании, Америки и Турции. Он озвучил фейковую информацию о том, что Киев якобы готовит провокацию на территории своей страны с применением так называемой грязной бомбы. В ней обычные взрывчатые вещества соединены с радиоактивными.

24 октября подобный звонок в Британию повторил глава российского генштаба Валерий Герасимов.

США, Британия и Франция в совместном заявлении отвергли обвинения РФ как лживые и подчеркнули, что так Москва может искать поводы для дальнейшей эскалации боевых действий в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США заявили, что не фиксируют никаких признаков того, что Россия решила применить на войне против Украины ядерное, биологическое или химическое оружие. Эти данные не изменились несмотря на опасения на фоне ложных "предупреждений" со стороны РФ об "украинской грязной бомбе".

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