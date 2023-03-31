Россия расконсервирует подержанную военную технику: появились кадры опустевшей базы армии РФ в Белгородской области. Фото и видео

Российские оккупанты выводят практически всю технику с военной базы в Белгородской области. Армия РФ начнет применять старые советские танки на войне с Украиной.

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Об этом сообщают "Схемы". Это свидетельствует о проблемах оснащения военных РФ.

По данным аналитиков из Conflict Intelligence Team (CIT), недавно было объявлено о том, что российская армия использует старую советскую технику со времен Второй мировой войны. Конкретно, на фото, опубликованном CIT, можно увидеть эшелоны с устаревшими танками Т-54/Т-55, которые были ранее выведены из эксплуатации. Это может свидетельствовать о проблемах в снабжении вооружения для Российской армии, по мнению CIT.

В подтверждение этой теории также можно привести опустевшие военные базы в России. Возможно, что из-за нехватки новой техники, российская армия вынуждена использовать старую, а также сокращать число военных баз, чтобы сохранять ресурсы и средства на более важные военные нужды.

Одна из военных баз, расположенная в селе Солоты Белгородской области, привлекла внимание журналистов из "Схем" из-за своего расположения в непосредственной близости от границы Харьковской области. Эта база является местом размещения 237-го танкового полка российской армии, который, по данным Министерства обороны Украины, принимал участие в боевых действиях в районе города Изюм Харьковской области.

Строительство базы было начато в 2015 году и завершено в конце 2020 года. Согласно информации, опубликованной росСМИ, на строительство базы была нанята питерская компания "Мегалайн", связанная с Евгением Пригожиным – бизнесменом, которому близок президент России, а также главой частной военной компании "Вагнер", специализирующейся на найме наемников для выполнения заданий за рубежом.

Журналисты получили снимки базы в Солоте, сделанными спутником Planet Labs в период с января 2022 года по март 2023 года. Судя по этим снимкам, на базе к концу марта 2023 года почти не осталось военной техники, хотя до начала полномасштабного вторжения России там находилось сотни единиц вооружения и техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из "экспертов" в шоу главного пропагандиста Кремля Владимира Соловьева заявил, что если понадобится, Россия будет снимать танки Т-34 с постаментов, чтобы отправить их на фронт. Такими "постаментными" танками, по его словам , можно сформировать бронетанковую дивизию.

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