Россия распространяет фейки о 'неизбежном разрыве' партнерских отношений между разведками Украины и США

В сети распространяется лживая информация, которая дискредитирует деятельность украинской разведки и спецслужб по взаимодействию с международными партнерами. Роспропаганда распространяет фейк о том, что Украина якобы передавала США "искаженную информацию", которую впоследствии использовала РФ, а также ложные заявления о "неизбежном разрыве" партнерских отношений между разведками Украины и США.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции. Отмечается, что эти фейки распространяют с целью посеять сомнения относительно эффективности украинских спецслужб.

"В сети распространяется утверждение, которое не соответствует действительности, о том, что Украина якобы передавала США "искаженную разведывательную информацию", которая впоследствии была использована Россией. Это намеренный конспирологический вброс, который был озвучен в эфире иностранного медиа без всяких фактов", – заявили в ЦПК.

Как сообщают источники в ГУР МО, обнародованная информация не имеет под собой никакого объективного основания и реальных оснований.

Более того, информация из сюжета французского СМИ была дополнительно искажена российскими пропагандистами.

Также ложными являются заявления о "неизбежном разрыве" партнерских отношений между украинской и американской разведками.

Этот выброс распространяют некоторые российские паблики, а также искусственные аккаунты в сети Х с целью подрыва доверия между Украиной и ключевыми западными партнерами, особенно на фоне диалога по мирному плану.

Кремлевские ботофермы в очередной раз распространяют фейки, пользуясь пребыванием украинской делегации за рубежом с целью противодействия переговорному процессу о завершении войны.

В ГУР МО отметили, что Украина продолжает сотрудничество в сфере безопасности с международными партнерами, в том числе и с США, а обмен информацией продолжается.

Наше государство остается преданным процессу дипломатического завершения войны и стремится к достижению устойчивого и справедливого мира для Украины.

