Россия разработала дрон, предназначенный для поражения электроопор: в ГУР прогнозируют, какие цели враг будет атаковать осенью и зимой

Руководство РФ не планирует прекращать агрессивную войну и готовится продолжать наносить удары по критически важной инфраструктуре Украины осенью и зимой. В частности, оккупанты уже разработали специальный дрон для поражения электроопор, который с помощью взрывного элемента способен перерезать металлические конструкции.

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Об этом в интервью украинским медиа рассказал заместитель начальника ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий. Он добавил, что враг, вероятно, будет атаковать мосты, газотранспортную систему и другие объекты, которые могут оказаться критически важными для жизнедеятельности страны в холодное время года.

Россия может сосредоточиться на энергетике и ЛЭП

Как отметил Скибицкий со ссылкой на данные военной разведки, осенью и зимой Россия, вероятно, продолжит наносить удары по тем же категориям целей. Речь идет о предприятиях ОПК, военных объектах, энергетической и логистической инфраструктуре, а также автозаправочных станциях.

В то же время, по его словам, российские войска атакуют не только военные, но и гражданские объекты, а в холодное время года особую опасность будут представлять удары по электроснабжению и системам отопления.

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"Например, не так давно россияне разработали беспилотник, предназначенный для поражения электроопор – ЛЭП. В его крыльях заложен взрывной элемент, способный перерезать металл", – подчеркнул генерал-майор.

Под угрозой также газ, вода и ключевые мосты

Он добавил, что отдельной зоной риска остается система водоснабжения, которая является одним из ключевых элементов критической инфраструктуры.

Также с наступлением холодов под ударом могут оказаться газотранспортная система и объекты добычи газа в Полтавской и Харьковской областях, которые российские войска уже атаковали ранее.

Среди потенциальных целей врага остаются и мосты, в частности важные переправы через Днепр. Сикибицкий подчеркнул, что россияне уже наносят удары по мостам в прифронтовых районах Сумской, Харьковской и Черниговской областей, а также систематически атакуют стратегически важные мосты в Затоке и Маяках, которые играют значительную роль в транспортной системе Украины.

В связи с этим одной из ключевых задач украинской военной разведки является заблаговременное выявление планов противника по атакам на объекты критической инфраструктуры.

РФ не желает заканчивать войну

В то же время, по его словам, оценки аналитиков ГУР МО свидетельствуют об отсутствии каких-либо признаков готовности России прекратить боевые действия и перейти к конструктивному переговорному процессу. В частности, в разведке считают, что до конца этого года заключение мирного соглашения между сторонами маловероятно.

"Путин хочет достичь тех целей, которые он поставил перед собой – это прежде всего Донецкая и Луганская области. В планах их генерального штаба – завершить захват Донецкой области до конца этого года", – подытожил заместитель начальника ГУР Минобороны.

Напомним, оккупационные войска меняют подход к обстрелам Украины, сокращая количество беспилотников, запускаемых за одну атаку. Оккупанты делают ставку на более технологичные и быстрые реактивные модели БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не готова к перемирию на линии боевого столкновения. По его словам, прекращение огня, мол, возможно лишь при условии "долгосрочного, безопасного и стабильного урегулирования", под которым Кремль традиционно подразумевает выполнение своих всем известных ультиматумов.

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