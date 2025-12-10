Россия развернула в Приднестровье производство БПЛА и центры обучения операторов дронов, есть угроза проникновения диверсантов в Украину

Страна-агрессор в срочном порядке начала активную работу в Приднестровском регионе Молдовы, чтобы отвлечь ресурсы Украины на рост угрозы от российского анклава. В частности, РФ развернула в Приднестровье производство БПЛА и центры обучения операторов дронов.

В связи с этим появилась угроза проникновения диверсантов в Украину. Об этом OBOZ.UA сообщили проинформированные источники.

Угроза с нового направления

По информации источника, Москва срочно активизирует работу в так называемой ПМР, чтобы отвлечь ресурсы Украины на рост угрозы с нового направления. Кроме производства БПЛА и открытия центров обучения операторов дронов, на территории так называемой республики усилены мобилизационные мероприятия

В частности, к военным формированиям квазиобразования вызывают резервистов, а на складах расконсервируют вооружение. Также в Приднестровье уже развернули производство беспилотников.

Кроме того, источники предупредили, что активные меры, реализуемые страной-агрессором, направлены на усиление российского присутствия в Приднестровье, которое Москва использует для дестабилизации ситуации в Молдове и создания точки напряжения на границе с украинскими южными областями. В связи с этим растет риск проникновения диверсионных групп на территорию Украины.

Реализация вражеского плана

Для реализации своих намерений россияне перебрасывают в Приднестровье агентов спецслужб, на которых лежит задача усилить кризисные явления, сеять хаос путем информационных операций, совершать провокации и проводить диверсионную работу.

"После прекращения поставок от "Газпрома" в начале 2025 года зависимое от российского газа Приднестровье спасли от коллапса власти Молдовы – критически важный энергоресурс в так называемую ПМР продает "Молдовагаз". Приведенный фокус внимания кремля на Приднестровье знаменует начало гибридной операции России, связанной с проведением так называемых "выборов президента ПМР" в 2026 году", – сообщил источник.

Новость дополняется…