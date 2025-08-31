Россия с начала года потеряла почти 210 тыс. своих солдат: в Генштабе ответили на ложь Герасимова и рассказали о ситуации на фронте

Начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов похвастался "результатами" весенне-летней кампании 2025 года в войне против Украины. Военный преступник попытался выдать желаемое за действительное.

На самом деле очередная "сезонная" наступательная кампания путинской армии закончилась практически ничем. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Москва нарисовала себе "победы"

Российская пропаганда 30 августа распространила отчет начальника генштаба ВС РФ Герасимова, в котором прослеживается откровенное вранье о якобы успехах путинской армии в войне против Украины. В Генеральном штабе ВСУ подчеркнули, что несмотря на заявления Герасимова, российские войска не получили полного контроля ни над одним крупным городом.

Также украинское военное руководство отметило, что с начала года в бессмысленных боях на Харьковщине, Луганщине и Донетчине россияне потеряли почти 210 тысяч своих солдат убитыми и ранеными. Кроме того, были уничтожены и повреждены 2174 боевых бронированных машин, 1201 танк, 7303 артиллерийских системы и 157 реактивных систем залпового огня.

В то же время в Генштабе ВСУ заявили, что фейковые заявления противника о так называемых "зонах безопасности" в Сумской и Харьковской областях – это ни что иное, как попытка скрыть провалы операций, которые обернулись для врага тупиком и десятками тысяч потерь.

"За этот год только в операционной зоне УГ "Курск" наши воины ликвидировали 19 080 бойцов, еще более 25 тысяч получили ранения. В то же время украинские войска ведут активные действия на Сумщине, где освободили Кондратовку и Андреевку, вытесняют противника из других пограничных населенных пунктов", – сообщили в украинском генштабе.

Также украинские военные подчеркнули, что представленные российскими оккупантами цифры по захваченным территориям и населенным пунктам существенно завышены. В то же время 100% подтвержденный результат, достигнутый россиянами с начала 2025 года – это их общие потери более 291 тысячи солдат убитыми и ранеными.

Россия называет жилые дома "военными объектами"

В Украинском генштабе подчеркнули, что даже после ударов по жилым домам и убийствах мирных жителей российские военные хвастаются, что их "высокоточные удары" достигают целей. При этом враг цинично называет дома мирных украинцев и другие гражданские объекты "командными пунктами ВСУ" или "базами иностранных наемников".

"Следствие постоянных нарушений Россией международного гуманитарного права – человеческая жизнь. Так, только неизбирательная атака России на Киев 28 августа убила 25 гражданских, среди них – четверо детей. Тезис об "уничтожении украинской ракетной промышленности" также является пропагандистской иллюзией. Регулярные прицельные удары по военным объектам в глубине России – лучшее опровержение кремлевских басен", – говорится в заявлении.

В Генштабе ВСУ резюмировали, что итоговый отчет генерала Герасимова является ничем иным, как типичным образцом агрессивной кремлевской лжи.

Что предшествовало

В своем отчете Герасимов заявил, что за весенне-летний период российская армия взяла под контроль более 3500 кв. километров территории и 149 населённых пунктов. Также военный преступник сообщил, что российские военные наносят "массированные удары исключительно по военным объектам и объектам военно-промышленного комплекса Украины". В частности, Герасимов упомянул удары по Киеву. В больном воображении российского генерала в украинской столице "были поражены предприятия, работающие в интересах ВСУ". На самом же деле российские террористы разрушили очередной жилой дом, убив при этом десятки мирных жителей, в том числе детей.

Как сообщал OBOZ.UA, после очередного массированного ракетно-дронового удара России по территории Украины президент Владимир Зеленский призвал мир наконец отреагировать на российский терроризм. Глава государства констатировал, что Москве плевать на слова и дипломатические призывы, поэтому пора переходить от слов к реальным делам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!