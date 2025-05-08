Россия сбросила КАБ на многоэтажку в Константиновке: пострадали по меньшей мере 12 гражданских. Фото

Оккупационные войска России вечером 7 мая сбросили корректируемую авиабомбу на многоэтажку в Константиновке, что привело к повреждению еще ряда домов и газопровода. В результате действий агрессора пострадали по меньшей мере 12 мирных жителей.

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Об этом сообщил Офис генерального прокурора (ОГП). По данным следствия, российские военные преступники применили против гражданского населения бомбу ФАБ-250 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Авиаудар по Константиновке оккупанты нанесли в 22:50 среды: российская бомба попала по многоквартирному дому. Пострадали трое мужчин и женщина: у них диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, ушиб и переохлаждение.

Кроме этого, восемь гражданских получили легкие телесные повреждения. Спасатели деблокировали их из поврежденных квартир, а медики оказали необходимую помощь.

"В Константиновке ранены 12 человек, повреждены три многоэтажки, шесть частных домов, магазин, линия электропередачи и газопровод", – сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

В свою очередь, в ОГП подчеркнули, что, по предварительным данным, еще одна жительница может находиться под завалами.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями ВС РФ", – отметили в Офисе генпрокурора.

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне активизации наступательных операций на Покровском и Торецком направлениях фронта армия РФ усилила террор мирного населения Константиновки. Прежде всего враг использует для обстрелов мирного населения FPV-дроны на оптоволокне и огромное количество авиабомб.

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