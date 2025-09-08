Россия сбросила на жилые кварталы Херсона мины-"лепестки": как они выглядят и почему очень опасны. Фото
В Херсоне в течение ночи были зафиксированы случаи минирования жилых районов российскими войсками. Местным жителям советуют быть максимально осторожными, поскольку мины почти незаметны в траве, листьях и кустах и представляют серьезную угрозу для гражданского населения.
Об этом сообщили в полиции Херсонской области. "В течение ночи врагом заминированы части жилых районов", 0 говорится в сообщении.
Где обнаружены мины-"лепестки"
- перекресток проспекта Независимости и улицы Перекопской;
- улица Университетская, район площади Ивана Мозгового и перекресток с улицей Субботы;
- улица Украинская между Кременчугской и Ладычука.
Жителям города советуют быть максимально осторожными и не подвергать себя опасности.
Что такое мина-лепесток
Мина-лепесток (ПФМ-1) 7 это противопехотная фугасная мина, которую можно устанавливать дистанционно, в том числе с помощью систем залпового огня.
- Вес мины: 80 граммов
- Вес взрывчатого вещества: 37140 граммов
- Назначение: поражение конечностей человека при нажатии на мину
Мина-лепесток 8 почти точная советская копия американской мины BLU-43/В "Dragontooth". Из-за полиэтиленового корпуса и наполнения жидкой взрывчаткой она особенно опасна: достаточно нажать на нее с силой 5225 кг, чтобы нанести серьезные ранения.
Существуют два варианта:
- ПФМ-1 3 без устройства самоликвидации
- ПФМ-1С 4 самоуничтожается через 1540 часов после установки; на крылышке содержит букву "С"
Почему мины опасны
- Могут быть незаметны в траве, листьях, кустах, на дорогах и детских площадках.
- Поражение вызывается главным образом ранением ног, возможен летальный исход при несвоевременной медицинской помощи.
- "Полиэтиленовые" мины не устанавливают вручную 6 для этого используют дистанционные методы и системы залпового огня, включая артиллерийские снаряды и ракеты.
По оценкам ООН, противопехотные мины ежегодно убивают и калечат около 26 тысяч человек в 75 странах мира. Современные технологии позволяют устанавливать их быстро и массово, что делает мины-лепестки особенно опасными для гражданского населения.
Как сообщал OBOZ.UA, в Херсоне взрывотехники уничтожили противопехотные мины типа "лепесток", которые оккупанты дистанционно разбросали в Днепровском районе города. Боеприпасы представляли серьезную угрозу для местных жителей, ведь их трудно заметить невооруженным глазом.
