В Херсоне в течение ночи были зафиксированы случаи минирования жилых районов российскими войсками. Местным жителям советуют быть максимально осторожными, поскольку мины почти незаметны в траве, листьях и кустах и представляют серьезную угрозу для гражданского населения.

Об этом сообщили в полиции Херсонской области. "В течение ночи врагом заминированы части жилых районов", 0 говорится в сообщении.

Где обнаружены мины-"лепестки"

перекресток проспекта Независимости и улицы Перекопской;

улица Университетская, район площади Ивана Мозгового и перекресток с улицей Субботы;

улица Украинская между Кременчугской и Ладычука.

Жителям города советуют быть максимально осторожными и не подвергать себя опасности.

Что такое мина-лепесток

Мина-лепесток (ПФМ-1) 7 это противопехотная фугасная мина, которую можно устанавливать дистанционно, в том числе с помощью систем залпового огня.

Вес мины: 80 граммов

Вес взрывчатого вещества: 37 1 40 граммов

40 граммов Назначение: поражение конечностей человека при нажатии на мину

Мина-лепесток 8 почти точная советская копия американской мины BLU-43/В "Dragontooth". Из-за полиэтиленового корпуса и наполнения жидкой взрывчаткой она особенно опасна: достаточно нажать на нее с силой 5225 кг, чтобы нанести серьезные ранения.

Существуют два варианта:

ПФМ-1 3 без устройства самоликвидации

без устройства самоликвидации ПФМ-1С 4 самоуничтожается через 1 5 40 часов после установки; на крылышке содержит букву "С"

Почему мины опасны

Могут быть незаметны в траве, листьях, кустах, на дорогах и детских площадках.

Поражение вызывается главным образом ранением ног, возможен летальный исход при несвоевременной медицинской помощи.

"Полиэтиленовые" мины не устанавливают вручную 6 для этого используют дистанционные методы и системы залпового огня, включая артиллерийские снаряды и ракеты.

По оценкам ООН, противопехотные мины ежегодно убивают и калечат около 26 тысяч человек в 75 странах мира. Современные технологии позволяют устанавливать их быстро и массово, что делает мины-лепестки особенно опасными для гражданского населения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Херсоне взрывотехники уничтожили противопехотные мины типа "лепесток", которые оккупанты дистанционно разбросали в Днепровском районе города. Боеприпасы представляли серьезную угрозу для местных жителей, ведь их трудно заметить невооруженным глазом.

