'Россия сделала все, чтобы мирно урегулировать украинский конфликт': Путин отметился новым циничным заявлением

Российский диктатор Владимир Путин отметился очередным циничным заявлением о российско-украинской войне. В больном воображении кремлевского убийцы, РФ вторглась в Украину для того, чтобы "прекратить войну".

Также главный военный преступник РФ заявил, что с 2014 года его страна делала все для того, чтобы "мирно урегулировать конфликт". Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

По словам Путина, Россия начала так называемую "спецоперацию" не с целью развязать войну, а чтобы ее "прекратить". Диктатор в очередной раз выдал бред о том, что Запад якобы устроил в Украине в 2014 году "госпереворот", а затем "развернул боевые действия в Донбассе". Также диктатор в традиционной для Кремля манере заявил, что "Украина 8 лет бомбила Донбасс".

В то же время диктатор, чья армия продолжает убивать мирных жителей Украины и разрушать гражданскую инфраструктуру, цинично соврал, что "Россия не против мирного завершения конфликта".

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"Что касается того, как и что нужно сделать, для того чтобы этот конфликт был завершен мирными средствами: мы никогда не возражали против этого. К сожалению, противная сторона не желает вести какие-либо переговоры. Более того, президент Украины издал декрет, запрещающий вести с нами мирные переговоры всем и сам себе", – сказал Путин.

Напомним, диктатор Владимир Путин на фоне активизации наступлений войск РФ на нескольких участях фронта в Украине заявил об очередном "достижении целей". Действия россиян на украинской земле он назвал "активной обороной".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее спикер российского диктатора Дмитрий Песков так же цинично заявил, мол, ВС РФ не бьют по мирному населению в Украине. Так этот представитель государства-террориста прокомментировал ракетный удар оккупантов по селу Гроза на Харьковщине, унесший жизни более полусотни гражданских украинцев.

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