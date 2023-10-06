Песков после удара РФ по Грозе цинично заявил, что оккупанты не бьют по мирному населению в Украине

Пресс-секретарь президента страны-агрессора РФ Дмитрий Песков прокомментировал российский ракетный удар по селу Гроза на Харьковщине, который, по последним данным, убил 52 человека. Спикер Кремля цинично заявил, что российская армия якобы "не наносит ударов по гражданскому населению".

Соответствующее заявление Песков озвучил во время брифинга 6 октября. "Россия не наносит ударов по гражданскому населению, а работает по скоплению военных и армейского руководства", – выдал он.

В то же время в министерстве иностранных дел Австрии заявили, что вызвали посла РФ в связи с ракетным ударом по кафе в селе Гроза Харьковской области.

"Посла России в Вене только что вызвали из-за вчерашнего ужасного ракетного обстрела села в Харьковской области, унесшего десятки невинных жизней. Нападения на мирное население являются военным преступлением. Виновные должны понести ответственность", – говорится в заявлении австрийского МИД, обнародованном по состоянию на 13:08 пятницы 6 октября.

Напомним, предварительно установлено, что удар по Грозе был нанесен российской ракетой "Искандер-М".

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Как сообщал OBOZREVATEL:

– Около 13:15 накануне Россия нанесла ракетный удар по селу Гроза Купянского района Харьковщины. Поисковые работы завершились после 22 часов вечера, тогда было известно о гибели 51 человека.

– Утром 6 октября количество жертв выросло до 52 – в больнице умер один из пострадавших.

– Вследствие удара РФ в селе Гроза погиб каждый шестой житель. Враг убил целые семьи, погибших некому оплакивать.

– Среди жертв – семья украинского воина, которого поминали в кафе в момент атаки. Его сын также был военным.

– Андрей Козырь вернулся из Польши, чтобы защищать Украину, погиб на Луганщине. Он был похоронен на Днепропетровщине, но сын решил перезахоронить Героя на малой родине.

– Житель Грозы Александр Муховатый, потерявший брата, невестку и мать, рассказал об ударе.

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