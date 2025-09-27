Россия систематически отказывает украинским воинам в статусе военнопленных: отчет ОБСЕ

Страна-оккупант систематически отказывает украинским воинам в статусе военнопленных. Расследование проводили специалисты по международному праву из Франции, Чехии и Швеции. Их мандат заключался в изучении возможных нарушений международного гуманитарного права, прав человека, а также военных преступлений и преступлений против человечности.

Об этом говорится в отчете ОБСЕ о военных преступлениях. Цитаты из него приводит Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обнародовала отчет независимой миссии экспертов по обращению РФ с украинскими военнопленными.

В частности, миссия констатировала, что страна-агрессор систематически отказывает украинским воинам в статусе военнопленных, вместо этого называя их"лицами, задержанными за противодействие специальной военной операции". Это создает условия для незаконного уголовного преследования украинских военнослужащих только за участие в боевых действиях. Такая практика грубо противоречит нормам международного гуманитарного права, в частности положениям Женевских конвенций.

Детали

В отчете ОБСЕ зафиксированы многочисленные факты произвольных казней и убийств украинских воинов после плена, а также жестокого обращения и пыток. По данным экспертов, пытки являются распространенной и систематической практикой, которая осуществляется или толерантно относится к российским государственным структурам.

Эксперты ОБСЕ отмечают, что условия содержания военнопленных не соответствуют международным стандартам.

А именно:

– Переполненные помещения.

– Отсутствие надлежащей медицинской помощи, питания и гигиены.

– Украинских военнопленных лишают возможности связи с семьями, а доступ Международного комитета Красного Креста строго ограничивается. Такие действия могут квалифицироваться как военные преступления и преступления против человечности.

Миссия пришла к выводу, что Российская Федерация несет ответственность за масштабные и систематические нарушения международного права в обращении с украинскими военнопленными. В отчете отмечается необходимость безотлагательного международного расследования и привлечения виновных к ответственности, включая рассмотрение дел в Международном уголовном суде.

"Координационный штаб призывает международное сообщество обеспечить защиту прав военных и гражданских украинцев, находящихся в российской неволе и продолжать давление на государство-агрессора с целью прекращения этих преступлений и освобождения украинских граждан", – резюмировали ситуацию в Генштабе.

Ранее стало известно о том, что российские оккупанты позволяют представителям Международного комитета Красного Креста посещать только тех украинских пленных, которые находятся в относительно удовлетворительном состоянии. При этом в целом Красный Крест не имеет свободного доступа к украинским военнопленным в России и на временно оккупированных территориях.

Напомним, Государственная дума России приняла закон о денонсации Европейской конвенции против пыток. Соответствующее решение было единогласно принято 17 сентября на пленарном заседании нижней палаты парламента, решение поддержали 399 депутатов страны-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало новое доказательство того, что пытки в России – не исключение, а перманентная практика. В частности, был продемонстрирован разговор российских военных, в котором командир отдает приказ пытать украинских пленных.

