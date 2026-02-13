Россия снова атаковала Одесщину ударными беспилотниками: фиксируются перебои с электро-, тепло- и водоснабжением

Вечером 12 февраля в Одессе и области прогремели взрывы. Враг устроил массированный удар; пострадали по меньшей мере четыре человека, известно о разрушениях и значительных перебоях с электро-, тепло-, водоснабжением.

Российские дроны начали бить по региону после 22 часов. Первыми деталями в Telegram-каналах поделились глава ОГА (ОВА) Олег Кипер и начальник МВА Сергей Лысак.

Последствия вражеского обстрела

В 23:30 Кипер рассказал, что, несмотря на активную работу противовоздушной обороны, зафиксированы прилеты, а также падение обломков БПЛА.

"Повреждены жилая, промышленная, энергетическая и портовая инфраструктуры в Одесском районе. Предварительно, пострадали четыре человека, один госпитализирован в тяжелом состоянии", – информировал руководитель областной военной администрации.

В Одессе повреждена территория автосалона и объекта рекреации. Кроме этого, "Шахед" попал в квартиру многоэтажного жилого дома. Обошлось без пожара.

После полуночи чиновник добавил новую информацию:"На территории Одесского района в результате атаки фиксируются значительные перебои с электро-, тепло- и водоснабжением. Продолжается осмотр повреждений и оценка состояния сетей специалистами. Восстановительные работы уже начаты".

Лысак также подтверждал повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилого фонда. По его уточнению, БПЛА россиян попал в многоэтажку, из-за чего повреждена квартира на верхних этажах.

На территории объекта рекреационной инфраструктуры произошло возгорание хозяйственных построек. В другом районе Одессы в результате атаки возник пожар на территории объекта торговли.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Российская Федерация скорректировала тактику обстрелов энергетической инфраструктуры Украины. Чтобы замедлить темпы восстановления поврежденных объектов, теперь враг наносит двойные удары – целью вторых атак являются ремонтные бригады.

– В ночь на 12 февраля захватчики тоже атаковали Одессу ударными беспилотниками. В городе были разрушения, пострадал один человек. Были повреждены объект инфраструктуры, бизнес-центр, девятиэтажка, возникли пожары в торговых павильонах на рынке и в супермаркете.

