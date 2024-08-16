Россия сняла с фронта в Украине несколько тысяч солдат для отражения атаки ВСУ на Курщину – CNN

Россия, вероятно, перебросила несколько тысяч своих военных с территории Украины в Курскую область. Потенциально это может ослабить наступательные усилия РФ на украинской территории.

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В то же время переброска части российских сил не означает, что диктатор Владимир Путин отказался от намерений оккупировать Донбасс и продолжать боевые действия на юге Украины, в частности в Запорожской области. Об этом пишет CNN.

Со ссылкой на комментарии двух высокопоставленных должностных лиц США издание сообщило, что Россия, вероятно, перебросила несколько тысяч своих военных с оккупированных территорий Украины в Курскую область, чтобы противодействовать "потрясающе успешному украинскому наступлению внутри российских границ". И это в перспективе может ослабить военные усилия Москвы на территории Украины.

Какие силы Россия вынуждена была забрать из Украины, сейчас устанавливает американская разведка. Однако, утверждают источники CNN, речь идет о "многочисленных подразделениях размера бригады, состоящих по меньшей мере из 1000 военнослужащих каждое".

"Для нас очевидно, что Путин и российские военные перенаправляют некоторые ресурсы, некоторые подразделения в Курскую область, чтобы якобы противодействовать действиям украинцев", – заявил CNN в четверг представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби.

По мнению чиновника, это перемещение российских войск "не означает, что Путин отказался от военных операций в северо-восточной части Украины или даже на юге, в направлении таких мест, как Запорожье". Там, констатировал Кирби, "все еще идут активные бои".

В то же время перебрасывание войск Россией заставило Запад осознать "потрясающую вероятность": операция Сил обороны, которую там воспринимали как "донкихотскую попытку Украины унизить Путина", на самом деле может оказать значительное стратегическое влияние на ситуацию на поле боя. И масштабы этого влияния будут зависеть от того, как долго Украина сможет удерживать подконтрольные ВСУ российские территории.

"Украинская операция поразила американских чиновников, особенно то, как украинские военные смогли сохранить ее детали в такой тайне – вторжение даже застало врасплох официальных лиц США, говорят чиновники", – пишет издание.

В США предполагают, что операция на Курщине создает для Украины риски ослабления обороны вдоль линии фронта. Однако она также может отвлечь российские войска, которые этим летом медленно продвигались на украинской территории.

По данным Украины, сейчас под контролем Сил обороны находится более 1 тыс. кв км территорий Курской области РФ, количество россиян, вынужденных покинуть свои дома, исчисляется десятками тысяч. И это, по словам неназванных высокопоставленного чиновника США и представителя европейской разведки, дает представление о предполагаемой главной цели операции: создание "стратегических дилемм" для Путина.

В то же время на оккупированных территориях Украины находятся сотни тысяч российских военных. И переброска нескольких тысяч из них в Курскую область в краткосрочной перспективе вряд ли окажет значительное влияние.

Как продолжает дальше CNN, Москва также пока, похоже, не бросает на Курщину свои "большие и лучше обученные" подразделения. Один из двух источников в западных разведках отмечает, что Россия в основном пытается укрепить оборону Курска неподготовленными призывниками из других частей РФ.

"Мы еще не видели значительного перемещения [российских войск], и мы не можем сказать, это только потому, что они только начали перемещать силы, или у них просто нет сил для перемещения", – цитирует CNN слова одного из своих собеседников.

Кроме сил, переброшенных с территории Украины, для защиты Курской области РФ перебрасывает также личный состав из Ленинградского военного округа и Калининграда, считают в США.

Издание добавляет: американские чиновники и их коллеги из других западных стран, признавая "ограниченный успех Курской операции", считают, что Украина вряд ли сможет удерживать под своим контролем часть этого российского региона в течение длительного времени. При этом они считают, что пока слишком рано судить, как эта операция повлияет на дальнейший ход войны.

Напомним, ранее в ВСУ показали кадры первых часов наступательной операции на Курщине. В коротком видео зафиксированы ключевые этапы операции, с которых началось продвижение украинцев на российской территории, в частности прорыв границы и уничтожение оборонительных рубежей врага.

Также утром 16 августа стало известно, что в Курской области под удар попала большая колонна войск Путина. Это уже не первый подобный случай после начала операции Сил обороны на территории РФ, российские пропагандисты устроили истерику из-за "идиотов в командирах".