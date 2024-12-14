Россия сосредотачивает основные усилия на двух направлениях: в Генштабе ВСУ доложили о ситуации на фронте

В Украине за неполные сутки 14 декабря (по состоянию на 22:00) произошло 190 боевых столкновений. Ситуация напряженная на Покровском и Времивском направлениях (там враг сосредотачивает основные наступательные усилия), также агрессор активно атакует на Лиманском и Кураховском направлениях.

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Сводкой поделился Генеральный штаб Вооруженных сил. "Силы обороны Украины продолжают сдерживать давление оккупационных войск", – указала пресс-служба.

Государство-террорист в пятницу нанесло два ракетных удара, использовав 102 ракеты, и 31 авиационный, сбросив 43 КАБ. Захватчики задействовали 376 дронов-камикадзе и совершили почти 2500 обстрелов по нашим позициям и населенным пунктам.

На Харьковском направлении российские террористы один раз атаковали у города Волчанск. Бой (на 22:00) еще продолжался. КАБами враг нанес авиаудары по Гранову и Волчанским Хуторам.

Десять раз россияне атаковали на Купянском направлении, вблизи Колесниковки, Богуславки, Загрызового, Лозовой. Два боя продолжались. Противник нанес авиаудары по Новой Кругляковке и Богуславке.

На Лиманском направлении российские войска 24 раза атаковали украинских защитников в районах населенных пунктов Грековка, Надежда, Зеленая Роща, Шейковка, Макеевка, Терны, Заречное, Торское, Диброва, Григоровка и в направлении Чернещины. Не завершился один бой. Серебрянский лес и Сергеевка были атакованы НАРами.

Один штурм противника отбили наши защитники в районе Белогоровки на Северском направлении. Противник сбросил КАБ на Северск.

Пять атак отразили украинские подразделения на Краматорском направлении, противник пытался продвинуться вперед в районе Часова Яра.

В Торецке и в районе Дилиевки враг девять раз пытался улучшить свое положение на Торецком направлении. Семь атак отбиты Силами обороны, еще две продолжались.

На Покровском направлении агрессор атаковал 56 раз. Это произошло в районах населенных пунктов Миролюбовка, Лисовка, Проминь, Даченское, Шевченко, Новый Труд, Зеленое, Песчаное, Пушкино. 10 боестолкновений по состоянию на 22:00 не закончились.

По предварительным подсчетам, здесь оккупанты потеряли 306 военнослужащих убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили два автомобиля ВС РФ. Также – нанесли значительные повреждения вражескому танку.

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