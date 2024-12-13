ВСУ стали самой технологической армией мира: Умеров отчитался о результатах работы ІТ-коалиции

За 2024 год страны-партнеры Украины по ІТ-коалиции аккумулировали 482 млн. евро вкладов в поддержку Вооруженных сил нашей страны. За эти деньги была обеспечена защищенная связь для украинских воинов, закуплены лицензии SAP – системы, переводящие поставки и учет в армии в цифровой формат. Также 71 миллион евро был направлен на совместные закупки оборудования и программного обеспечения.

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Об этом рассказал министр обороны Рустем Умеров. Он добавил, что ІТ-коалиция уже передала Украине оборудование и ПО на сумму в 102,7 млн евро.

Таким образом, "Силы обороны превращаются в одну из наиболее технологичных армий мира", считает министр.

В частности, ІТ-коалиция помогает Вооруженным силам усилить пункты управления тактического уровня, центры обработки данных, и подразделения инноваций и кибербезопасности.

ІТ-коалиция была создана в рамках Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" в сентябре прошлого года. Ее сфера – связь, компьютеризация и кибербезопасность армии. В состав коалиции входят Эстония и Люксембург (лидеры в коалиции), Бельгия, Британия, Дания, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Финляндия, Швеция и Япония.

Как отметил министр обороны, недавно еще одним новым участником этого формата стала Ирландия.

Умеров добавил, что Украина уже определяет приоритетные потребности в указанной сфере на следующий год. По его словам, Эстония анонсировала новый взнос (в размере 5 млн евро) на 2025 год, также о дальнейших взносах заявили Германия, Финляндия, Швеция и Канада.

Как сообщал OBOZ.UA, основатель IT-школы Codemify Сергей Хромченко, уже более 15 лет живущий в США, инициирует образовательную грантовую программу для ветеранов ВСУ, желающих овладеть новой профессией в ІТ.

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