Украина, Эстония и Люксембург запустили ІТ-коалицию для Украины: какие страны присоединились

Министры обороны Украины, Эстонии и Люксембурга провели стартовую встречу новой коалиции в рамках "формата Рамштайн". Это произошло 19 сентября во время заседания Контактной группы по обороне Украины (UDCG).

Участие в мероприятии приняли 20 государств. Бельгия, Дания, Литва и Латвия подписали Декларацию о намерениях вместе с Украиной, Эстонией и Люксембургом. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

"Задачей ІТ-коалиции является обеспечение защищенной и устойчивой ІТ-инфраструктуры для Министерства обороны Украины и Сил обороны, которая позволит Украине быть более эффективной на поле боя. Мы благодарны Эстонии и Люксембургу за их лидерство в продвижении этой инициативы. Я также хотел бы поблагодарить Бельгию, Дании, Литве и Латвии за то, что они присоединились к нашим усилиям, а также министру обороны Люксембурга за оглашение первого взноса в ІТ-коалицию", – сказал министр обороны Украины Рустем Умеров.

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Идея начать эту инициативу была объявлена во время заседания UDCG 15 июня.

Отметим, что ІТ-коалиция – это специальная группа стран-доноров во главе с Эстонией и Люксембургом в рамках UDCG. Ее цель – предоставление поддержки Силам обороны Украины в сфере ІТ, связи и кибербезопасности.

Группа должна создать единую цифровую экосистему боевого управления и управления оборонными ресурсами Сил обороны. Цель – обеспечить лучшую координацию и более эффективное применение Сил обороны и использования возможностей, предоставленных странами-партнерами.

Как сообщал OBOZREVATEL, некоторые страны заявили о готовности приступать к тренировкам украинских пилотов на западных истребителях, а также готовы предоставить боевые самолеты в составе "авиационной коалиции". Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что "авиационная коалиция" для предоставления Украине западных истребителей будет сформирована в этом году.

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