'Авиационная коалиция' сформируется в этом году: Кулеба сказал, какие самолеты в приоритете

Некоторые страны заявили о готовности начинать тренировку украинских пилотов на западных истребителях, а также они готовые предоставить боевые самолеты в составе "авиационной коалиции". Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что "авиационная коалиция" для предоставления Украине западных истребителей будет сформирована в этом году.

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Об этом он сказал в эфире телемарафона "Единые новости". Кулеба отметил, что приоритет для Украины – истребители F-16.

"Это все результат международных контактов президента и всех нас, кто работает на дипломатическом фронте. Нашим приоритетом является F-16, но мы не отменяем другие опции самолетов. Это как с танками", — сказал он.

Кулеба подчеркнул, что в рамках принятия решения о предоставлении Украине танков Leopard со стороны стран ЕС, Великобритания первой объявила о предоставлении полноценных тяжелых танков Challenger-2, а Франция первой объявила о предоставлении легких колесных танков.

"Сейчас эта танковая матрица повторяется на авиационной матрице. Вновь Франция и Британия принимают первые решения, которые побуждают и ведут к принятию основного решения. Это все часть одного усилия, которое мы прилагаем и обязательно даст результат", – сказал министр.

Он отметил, что формирование авиационной коалиции произойдет раньше, чем ожидает украинское общество.

"Формирование авиационной коалиции состоится в этом году. Однако, когда именно западные самолеты с украинскими пилотами будут осуществлять контроль над украинским небом, требуется дополнительное разъяснение. Но как только коалиция будет сформирована, все будет происходить очень быстро", — отметил Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL, британский премьер-министр Риши Сунак на встрече с главой правительства Нидерландов Марком Рютте в рамках саммита Совета Европы в Исландии договорился о работе над созданием международной коалиции по закупке истребителей для Украины. Также это подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский.

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