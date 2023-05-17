Великобритания и Нидерданды договорились создать коалицию по закупке истребителей F-16 для Украины

Британский премьер-министр Риши Сунак на встрече с главой правительства Нидерландов Марком Рютте в рамках саммита Совета Европы в Исландии договорился о работе над созданием международной коалиции по закупке истребителей для Украины. Также это подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский.

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Об этом сообщает издание ВВС. В рамках коалиции Украина получит полную поддержку от обучения пилотов до закупки истребителей F-16.

"Премьер-министр Британии]и премьер-министр Рютте договорились, что они будут работать над созданием международной коалиции для обеспечения Украины боевым воздушным потенциалом, оказывая поддержку во всем, от обучения пилотов до закупки истребителей F-16", – говорится в заявлении.

Также данный факт подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский.

"Вчера еще мы договорились в Британии с Риши, господином Премьер-министром, что будем работать над коалицией истребителей – тренировки, самолеты, результаты. Вчера же это поддержал господин Президент Франции Макрон, а сегодня поддержал господин Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Хорошее начало коалиции! Спасибо всем!", – заявил он в вечернем обращении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина продолжает свои усилия в переговорах с партнерами о вероятности поставок современных истребителей, в частности американских F-16 четвертого поколения. Для защиты неба от российских бомбардировок Киев хочет от 40 до 50 таких самолетов.

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