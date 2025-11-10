'Россия создает мифы о победе': ВСУ опровергли заявление врага о 'продвижении' в Волчанске. Карта

Кремлевские пропагандисты продолжают создавать мифы о стремительном продвижении российских войск на левом берегу Волчанска. Однако реальные географические данные опровергают эти заявления.

Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка "Харьков". Военные для демонстрации "продвижения" врага обнародовали карты военных действий за 1 сентября и 8 ноября.

"Пока россияне создают мифы о своей победе, мы будем эти мифы безжалостно уничтожать", – отмечают военные.

Военные предложили взять в руки калькулятор всем, и убедиться во лжи россиян. Сделав нехитрые расчеты, можно подсчитать, что согласно "данным" российских СМИ, оккупанты уже два раза прошлись по Волчанску.

Так, по информации пропагандистского телеграм-канала "Северный ветер", российские войска ежедневно якобы продвигаются на 150-700 метров.

"Если верить русским пропагандистам, то в сентябре на левом берегу Волчанска они продвинулись на 6600 метров, а в октябре – еще на 10400, а всего за два месяца – аж на 17 км", – отметили военные.

Для понимания, реальная длина города Волчанск вдоль оси "север-юг" составляет примерно 7,5 км, а ширина (запад-восток) – около 3 км.

"Видимо, в российской армии придумали свой, альтернативный метр, которым измеряют продвижение", – отмечают в ОТГ "Харьков".

Неизвестно, чем на самом деле измеряли расстояние российские захватчики, возможно своим любимым "метром" – бутылкой из-под водки. Но реальные масштабы продвижения россиян в Волчанске не соответствуют заявлениям пропагандистов и остаются незначительными.

Как сообщал OBOZ.UA, постоянные атаки российских оккупантов на севере Харьковской области не дают им желаемых результатов. Еще больше усложнилась для них задача после недавнего повреждения Белгородского водохранилища.

27 октября в ВСУ заявили об ударе по Белгородской дамбе. Из-за поднятия уровня воды оккупанты пожаловались на подтопление позиций.

