Россия сознательно обстреливает Украину у границы с Польшей: генерал польской армии назвал цель Кремля

В Вооруженных силах Польши подтвердили, что неузнаваемый объект вошел в воздушное пространство страны. Также там заявили, что российская сторона сознательно обстреливает Украину у границы с Польшей, чтобы дестабилизировать или спровоцировать и польскую сторону.

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Об этом заявил генерал польской армии Роман Полко в эфире Telewizja Republika, передает Niezalezna. В результате падения обломков ракеты на территории Польши никто не пострадал.

Польские службы сейчас пытаются установить его местонахождение. Неизвестный объект заметили жители Люблинского воеводства, он двигался на большой скорости.

"Нужно время, чтобы найти остатки того, что пересекло границу, идентифицировать, изучить траекторию, проверить данные разведывательных средств, которые следят за происходящим на польской границе. Мы знаем, что за нашей границей идет война и наша граница может пересечь как заблудившаяся российская ракета, так и украинские зенитные комплексы", – заявил генерал Полко.

Он выразил мнение, что "Украина использует устаревшие системы ПВО, которые могли выйти из строя". Также он подчеркнул, что Россия сознательно открывает огонь по Украине у границы с Польшей, где нет сосредоточений войск, принимающих участие в боевых действиях.

"Это безусловно провокационные действия, направленные на то, чтобы дестабилизировать или спровоцировать и польскую сторону. Это важно", – заявил он.

Ранее сообщалось, что на территории Польши в районе села Вожучин-Сахарня упала российская (по предварительным данным) ракета. Это произошло утром 29 декабря, когда РФ совершила масштабный ракетный обстрел Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 29 декабря над Украиной зафиксировали российские ракеты. Агрессор применил различные виды: баллистические, крылатые, авиационные. Взрывы раздались в разных регионах страны.

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