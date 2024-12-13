'Россия специально ждала морозной погоды': Зеленский рассказал о последствиях циничной атаки врага и защите от 'террористического мусора'

Президент Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия намеренно ждала похолодания, чтобы нанести новый массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Эта атака врага была одной из самых больших.

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Были применены 94 ракеты разных типов – и крылатые, и баллистические, а также почти 200 ударных дронов. Об этом Зеленский сказал в традиционном вечернем обращении к украинцам в пятницу, 13 декабря.

"В целом мы видим, что россияне пытались перегрузить нашу ПВО, как они и всегда это делают в таких массированных ударах. И также они специально ждали морозной погоды, чтобы сделать хуже для людей. Удар произошел как раз под похолодание. Это сознательный, циничный российский террор именно против людей", – заявил он.

Каждая российская ракета сегодня была нацелена на тот или иной энергообъект. Благодаря точности наших воинов и надежности систем ПВО многие из них удалось спасти.

В настоящее время в областях, где были прилеты, работают энергетики, ремонтные бригады. Систему уже восстанавливают, сказал гарант.

Зеленский также рассказал о первом заседании Технологической Ставки – этот формат должен дать больше инноваций нашим Силам обороны. На встрече присутствовали не только представители армии и Сил безопасности и разведки, но также производители оружия, ученые – люди, которые точно знают, какие технологические вещи могут быть сделаны.

"И именно вопрос о большей силе для ПВО обсуждался на этой Технологической Ставке. О защите от ракет, защите от "Шахедов". Нужно еще больше возможностей сбивать весь этот террористический мусор", – отметил президент.

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