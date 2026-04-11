Россия срывает Пасхальное перемирие: за несколько часов зафиксировано 469 случаев нарушений режима прекращения огня

В течение первых четырех часов с начала действия Пасхального перемирия войска Российской Федерации нарушили договоренности 469 раз. Речь идет о штурмах и обстрелах, которые противник совершил после 16:00 субботы, 11 апреля.

Информацией по состоянию на 22:00 поделился Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Командование подсчитало, что оккупанты уже успели провести 22 штурмовые действия, 153 обстрела, 19 ударов дронами-камикадзе ("Ланцет", "Молния") и 275 ударов FPV-дронамии.

Всего в течение неполных суток (на 22:00 субботы) на передовой произошло 101 боестолкновение; враг нанес 57 авиационных ударов (182 КАБами) и привлек для поражения 3928 дронов-камикадзе. Зафиксировано 2454 обстрела населенных пунктов и позиций украинских войск.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях в субботу было четыре боестолкновения. Государство-агрессор 45 раз било по населенным пунктам и позициям, в том числе четыре раза – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник начал пять штурмов в районах населенных пунктов Старица, Ветеринарное, Прилепка, Волчанские Хутора.

На Купянском направлении Силы обороны Украины успешно отбили три штурма в сторону Петропавловки и Новоосиново.

На Лиманском направлении воины остановили шесть попыток захватчиков продвинуться вблизи Заречного и в сторону Шийковки, Дробышево, Лимана.

На Славянском направлении наши защитники остановили одно штурмовое действие ВС РФ в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении российские захватчики наступательных действий не проводили.

На Константиновском направлении вблизи Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Иванополья, Русиного Яра, Софиевки и Новопавловки отражено 19 вражеских штурмов

На Покровском направлении зафиксировано 18 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Дорожное, Мирноград, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое, Новопавловка.

По предварительным подсчетам, на этом направлении в течение субботы ликвидировано 67 оккупантов и еще 24 ранены; уничтожено четыре единицы автомобильной и три единицы специальной техники, один пункт управления, повреждены три танка, пять артиллерийских систем, четыре машины и 54 укрытия вражеской пехоты. Уничтожено или подавлено 272 БПЛА разных типов.

На Александровском направлении оккупанты четыре раза пытались улучшить свое положение, атакуя в районах Новогригорьевки, Тернового и в сторону Приволья. Авиаудару подверглась Подгавриловка.

На Гуляйпольском направлении агрессор развязал четыре боевых столкновения у Сладкого, Еленоконстантиновки и в сторону Чаривного. Российская авиация нанесла удары в районах населенных пунктов Воздвижовка, Цветково, Копани, Чаривне, Ривне.

На Ореховском направлении противник наступательных действий не проводил, но нанес авиационные удары вблизи Общего и Омельника.

На Приднепровском направлении оккупанты провели три бесполезных штурмовых действия в направлении Антоновского моста и острова Белогрудый. Авиация противника обстреляла Херсон.

