''Россия стала синонимом террора'': Зеленский отреагировал на новые обстрелы оккупантов и рассказал о внедрении санкций. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессора Россия уже стала синонимом террора. Так он прокомментировал новые удары по нашему государству, подчеркнув, что вскоре против РФ будут введены новые санкции.

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Об этом гарант заявил в своем обращении вечером 11 марта. По его словам, новый наш санкционный шаг будет касаться физических и юридических лиц, связанных с государством-злом (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Соответствующий указ обнародован. Это более 280 компаний и 120 человек, которые из-за схем с игорным бизнесом работали против Украины, выводили средства из нашего государства и финансировали различные российские комбинации", – сказал президент.

Зеленский отметил, что решение готовилось определенное время, оно тщательно проработано и закрывает схемы на десятки миллиардов. Также он подчеркнул, что это не последнее такое решение.

Глава государства прокомментировал очередные вражеские атаки и выразил соболезнования родным погибших и пострадавших.

"Наша Херсонщина и Херсон, которым оккупант мстит за свой проигрыш. Наше Запорожье. Наши города Донетчины и Луганщины, которые Россия стремится просто сжечь .Наша Харьковщина и Харьков. Лишь по Харькову и только с начала этого года, менее чем за два с половиной месяца, враг ударил уже более сорока ракетами. Никополь, Марганец – наша Днепропетровщина. Наша Сумщина. Наша Черниговщина. Руины, обломки и воронки от снарядов в земле – это автопортрет России, который она рисует там, где без России царит нормальная жизнь. Сегодня российские обстрелы унесли жизни людей в Херсоне, которые просто пошли в магазин за продуктами. Трое украинцев погибли. В Запорожье российская ракета ударила по объекту жизнеобеспечения города. В приграничных районах оккупант обстреливал села, чтобы запугать людей, чтобы прогнать людей", – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что России не будет в Украине. По его словам, она просто стала синонимом террора и станет примером поражения и справедливого наказания за этот террор, которое не сможет остановить Кремль.

Также Зеленский поблагодарил украинских защитников, которые уничтожают вражеские позиции. Он подчеркнул, что каждая уничтоженная позиция – это спасенные жизни украинцев.

"Я благодарю сегодня наших бойцов ОСУВ "Север" за уничтожение ракеты и "Шахеда" террористов. Бойцы нашей ПВО на Черниговщине, бойцы 2-го отдельного полка Нацгвардии Сумской – спасибо вам, ребята! Спасибо всем нашим бойцам на юге, которые уничтожают склады, логистику и месторасположение оккупантов! ОСУВ "Хортица"... Особо отмечу сегодня 92-ю отдельную механизированную бригаду имени Ивана Сирко, 80-ю бригаду – наших десантников, 5-ю отдельную штурмовую бригаду... Все они вместе с другими нашими воинами защищают Бахмут. Спасибо за силу! Есть за что поблагодарить 54-ю отдельную механизированную бригаду имени гетмана Мазепы и 81-ю отдельную аэромобильную бригаду, действующие на Донбассе", – заявил гарант.

Глава государства подчеркнул, что Украина будет защищаться повсюду и всеми цивилизованными средствами.

"Слава каждому и каждому, кто сейчас в бою за наше государство! Слава всем помогающим! Светлая память всем, чьи жизни унес российский террор! Слава Украине!" – заявил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты снова атаковали Запорожье 11 марта. В городе прогремели два взрыва, объявлена воздушная тревога.

Также 11 марта в очередной раз был обстрелян Херсон. Обломки вражеских снарядов травмировали не менее двух мирных жителей.