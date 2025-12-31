'Россия сталкивается с растущим давлением': в ISW объяснили, что стоит за решением Кремля по мобилизации резервистов

Москва наращивает усилия по принудительной мобилизации резервистов для войны против Украины, ведь поток падких на деньги выходцев из обнищавших российских регионов сокращается. Резервистами Кремль пытается компенсировать непропорционально большие потери, которыми оккупанты платят за относительно мизерные продвижения.

Каждый захваченный километр украинской земли стоил российской оккупационной армии не менее 83 солдат, в целом минимальные потери армии РФ в Украине за год оцениваются в более 410 тысяч. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW).

Кремль усиливает принудительную мобилизацию резервистов

Аналитики констатировали, что Москва наращивает усилия по принудительной мобилизации резервистов, конечной точкой назначения для которых становится фронт в Украине. На это Кремль вынужден идти из-за того, что Россия продолжает нести непропорционально высокие потери на фоне сравнительно мизерных территориальных достижений.

Российский диктатора Владимир Путин 30 декабря подписал указ, который позволяет развертывание резервистов в специальные учебные лагеря для обеспечения защиты критически важных объектов уже с начала 2026 года.

По оценкам главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, свой план по набору в 2025-м 406 тысяч военнослужащих Россия смогла выполнить. Однако потери врага на поле боя за год составили не менее 410 тысяч человек.

А в ISW подсчитали, что на каждый километр захваченной территории Украины РФ кладет до сотни своих солдат.

"ISW наблюдала доказательства, указывающие на российское присутствие (путем атак или миссий инфильтрации) на площади 4899,75 километра в 2025 году, что свидетельствует о том, что российские войска теряли не менее 83 солдат на квадратный километр. ISW продолжает оценивать, что постоянные усилия Кремля по мобилизации резервистов для вероятного развертывания в Украине в будущем еще больше свидетельствуют о том, что Россия сталкивается с растущим давлением по поддержке своих потребностей в формировании сил через устоявшуюся систему, которая использует высокие финансовые стимулы для набора добровольцев из-за нехватки добровольцев, нехватки ресурсов для финансирования выплат или обоих факторов", – говорится в материале.

Аналитики считают усилия Кремля по развертыванию резервистов в Украине "рискованной политикой" с точки зрения настроений внутри РФ. Такие действия российских властей ставят под угрозу "социальный контракт" Кремля с населением – поэтому вряд ли Москва прибегала бы к такому методу пополнения потерь без крайней на то необходимости.

В России вступил в силу круглогодичный призыв в армию

За день до подписания указа о привлечении резервистов к защите критически важных объектов Путин ввел в действие еще один связанный с пополнением российской армии указ – и перевел цикл призыва на срочную службу в России с весны и осени на круглогодичный режим.

"Россия традиционно проводила призыв каждой весной и осенью, призывники проходили 12 месяцев обязательной военной службы вне зоны активных боевых действий в Украине. Российские военные вербовщики по этой системе проводят административную обработку каждого цикла призыва в течение трехмесячных периодов весной и осенью. Новый указ, подписанный Путиным, официально переводит административные процессы призыва на круглогодичный процесс, сохраняя активность российских военных вербовщиков в течение всего года. Эта реформа позволит России расширить свой военно-административный потенциал и позволит Москве призывать большее количество призывников с большей гибкостью в любой момент года", – отметили в ISW.

Аналитики констатировали: указ Путина от 29 декабря определяет, что Россия будет призывать 261 000 человек на обязательную военную службу в течение 2026 года. Между тем министерство обороны РФ сообщило, что Россия призвала 135 000 военнослужащих за осенний цикл призыва 2025 года, что, пришли к выводу в ISW, свидетельствует о намерении России призвать в 2026-м примерно такое же количество призывников, как в этом году.

В МО РФ 29 декабря уточнили, что Россия по-прежнему будет отправлять призывников дважды в год, несмотря на то, что административные процессы, необходимые для ведения и укомплектования пунктов набора персонала, будут происходить в течение всего года.

В ISW напомнили, что Путин также подписал в апреле 2025 года закон, который упростил процедуры призыва для мужчин военного возраста, которые были отобраны для полугодового призыва, но не отправлены на обязательную военную службу. Это значительно уменьшило бюрократические препятствия и позволило российским властям быстрее обрабатывать призванных кандидатов.

"Эти указы являются частью постоянных усилий Кремля по смягчению бюрократических препятствий, которые затрудняют усилия России по формированию войск во время масштабных обязательных призывов. Изменения в российской системе обработки личного состава, вероятно, имеют целью поддержать постоянные усилия по увеличению численности российских вооруженных сил и позволить России быстрее и эффективнее мобилизовать силы во время затяжной войны в Украине и возможной будущей войны против НАТО, хотя Кремль не мобилизует призывников на войну", – говорится в материале ISW.

