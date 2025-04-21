'Россия становится всё более и более зависимой': в Defense Express объяснили, что означает появление на фронте северокорейских РСЗО

Россия обращается к Северной Корее за помощью из-за больших потерь в артиллерии, в частности в реактивных системах залпового огня. Кроме того, страна сталкивается с острым дефицитом боеприпасов для своих систем.

Видео дня

Об этом рассказал директор по развитию компании Defense Express Валерий Рябых в эфире "Эспрессо". Он отметил, что основным поставщиком оружия для России стала именно Северная Корея, хотя возможно получение других типов вооружений из этой страны.

Он также подчеркнул, что получение российской армией северокорейских РСЗО является признаком того, что Россия уже давно не может обходиться без внешних поставок вооружений.

"Получение российской армией от КНДР реактивных систем залпового огня (РСЗО) является свидетельством того, что РФ уже длительное время не может обходиться без поставки оружия извне. И в первую очередь такая военная помощь стране-агрессору осуществляется через Северную Корею, однако можно предположить, что не только оружие из КНДР", – пояснил специалист.

Кроме того, проблема заключается не только в дефиците артиллерийских систем, но и в серьезной нехватке боеприпасов для существующих, в частности для 220-миллиметровых систем залпового огня.

"Во-вторых, это еще говорит о том, что для тех артсистем и РСЗО, которые есть у россиян, РФ не успевает производить боеприпасы 220-миллиметрового калибра. Соответственно, от поставок из КНДР, от которых Россия становится все более и более зависимой, будет зависеть, что происходит на фронтах русско-украинской войны", – подчеркнул военный аналитик.

Рябых также отметил, что эта система является аналогом советского "Урагана", и подчеркивает связь между северокорейскими и советскими военными технологиями. Появление таких систем в России свидетельствует о значимых потерях в артиллерии, что затрудняет выполнение боевых задач без наружной помощи.

Специалист также отметил, что зависимость России от поставок оружия из Северной Кореи становится все больше, что может существенно повлиять на ситуацию на фронте. От того, как будут развиваться поставки оружия, зависит ход событий на востоке Украины.

Северокорейская реактивная система залпового огня M1991 является одной из самых мощных артиллерийских установок, разработанных в КНДР, а также аналогом советской системы "Ураган". Эта система оснащена 240-мм ракетами, вес которых может достигать 187 кг, что позволяет ей наносить значительные повреждения на больших расстояниях. M1991 способна поражать цели на расстоянии до 60 км, при этом используются как неуправляемые снаряды, масса боевой части которых составляет примерно 90 кг, так и ракеты с повышенной точностью.

Система оснащена 22 направляющими, что позволяет осуществлять залповый огонь по разным целям, обеспечивая высокую эффективность во время боевых действий. Такие характеристики делают M1991 чрезвычайно мощным оружием на поле боя, способным покрывать большие территории.

С 1980-х годов, когда M1991 была введена в эксплуатацию, она стала важным элементом в арсенале КНДР. В 2024 году Северная Корея представила усовершенствованные версии этой системы, имеющие увеличенную дальность поражения – до 80 км, что подтверждает постоянное развитие и усовершенствование технологий, связанных с этой артиллерийской установкой.

Напомним, Северная Корея уже отправила в страну-террористку РФ миллионы различных боеприпасов. Тем самым Пхеньян обеспечил России решающее преимущество на поле боя.

Ранее сообщалось, что Северная Корея, вероятно, увеличит поставки вооружений в страну-террористку Россию на фоне соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!