Россия стремится создать аналог украинской САУ 'Богдана': что известно и какая опасность

Россия делает ставку не на создание новых артиллерийских систем, а на глубокую модернизацию советского наследия. Речь идет о попытке создать собственный аналог украинской САУ "Богдана" путем переоборудования пушки "Гиацинт-Б" на колесную установку "Гиацинт-К", что может усилить отдельные артиллерийские подразделения врага уже в 2026 году.

Об этом говорится в аналитическом материале Espreso о модернизации российской артиллерии в сотрудничестве с Консорциумом оборонной информации (CDI). Основа новой российской системы – это советская прицепная пушка 152-мм 2А36 "Гиацинт-Б".

Как "Гиацинт-Б" превратили в "Гиацинт-К"

Россияне сняли артиллерийскую часть со штатного лафета и установили ее непосредственно на восьмиколесное грузовое шасси БАЗ-6910-027"Вощина". Так появилась колесная версия, которую в РФ кодифицируют как 2С44 "Гиацинт-К".

Главная цель такой трансформации – резко сократить время развертывания. Если прицепной "Гиацинт-Б" требовал сложной подготовки к стрельбе, то новая версия работает по принципу "бей-беги", позволяя быстро открыть огонь и покинуть позицию.

Технологическое "омоложение" советской пушки

Несмотря на сохранение старого ствола, "Гиацинт-К" получил элементы современной войны. Система оснащается автоматизированной системой управления огнем, цифровыми средствами связи и спутниковой навигацией.

Это позволяет получать координаты целей непосредственно от дронов и быстрее готовить данные для стрельбы. При этом речь идет не о новой артиллерии, а о способе сделать старую пушку более живучей в условиях контрбатарейной борьбы.

Почему РФ копирует "Богдану" и CAESAR

Аналитики отмечают, что Россия не способна быстро развернуть производство новых стволов, поэтому вынуждена использовать пушки со складов хранения. Именно поэтому "Гиацинт-К" рассматривают как попытку быстро получить аналог французских CAESAR или украинской "Богданы", но значительно более дешевым путем. За счет старых компонентов стоимость решения является относительно низкой, однако это накладывает серьезные ограничения на потенциал системы.

Ключевые отличия между "Богданой" и "Гиацинтом-К"

Украинская 2С22 "Богдана" использует натовский калибр 155 мм, что открывает доступ к широкой линейке западных высокоточных боеприпасов. Российский "Гиацинт-К" остается в калибре 152 мм и ограничен советскими и российскими снарядами, в частности "Краснополь-М".

"Богдана" обеспечивает дальность до 40-42 км стандартными дальнобойными снарядами. "Гиацинт-К" стреляет на 30,5 км обычными боеприпасами и до 33-40 км активно-реактивными, что дает украинской САУ преимущество при использовании массовых боеприпасов.

"Богдана" изначально проектировалась как современная цифровая система, в новых версиях – с автоматом заряжания. "Гиацинт-К" является гибридом, где уровень автоматизации ниже, а сама установка тяжелее – около 32 тонн.

Масштабы производства и реальная угроза

"Гиацинт-К" пока не принят на вооружение ВС РФ официально, но уже поставляется в войска в опытно-серийном количестве. В 2026 году Россия планирует изготовить около 36 таких установок, еще 18 – в рамках предварительных планов. Речь идет о десятках единиц, а не массовом производстве.

Появление "Гиацинта-К" означает усиление отдельных артиллерийских подразделений РФ, но не меняет баланс сил стратегически. Система уже подвергалась поражениям украинскими дронами и артиллерией, а по уровню технологий и логистических возможностей уступает украинской "Богдане".

В итоге "Гиацинт-К" является примером того, как Россия пытается воевать ресурсами прошлого, тогда как Украина получает преимущество благодаря современным стандартам, натовскому калибру и перспективам развития артиллерии.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские арилерийские установки "Богдана" могут в будущем стать основным оружием артиллеристов ВСУ. По состоянию на октябрь 2025 года их наличие равно 40%. То есть это почти половина от всех артсистем, которые наши военные используют на фронте.

