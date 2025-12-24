Самые 'живучие': почему 'Богданы' в будущем могут стать единственной артсистемой в армии Украины

Украинские арилерийские установки "Богдана" могут в будущем стать основным оружием артиллеристов ВСУ. По состоянию на октябрь 2025 года их наличие равно 40%.

Об этом сообщил заместитель начальника штаба Ракетных войск ВСУ Андрей Журавлев в интервью "РБК-Украина". Пушки по состоянию на сейчас составляют уже почти половину от всех артсистем, которые наши военные используют на фронте.

"Богдана" станет главной САУ в ВСУ

Офицер заявил, что по уровню надежности и выносливости "Богдана" является одной из лучших артсистем среди всех других образцов.

"Ее техническая исправность на фронте стабильно достигает 80%. То есть она имеет лучшую живучесть", - отмечает Журавлев.

Между тем Краматорский завод тяжелого станкостроения, который создал "Богдану", сейчас тестирует большое обновление для нее. Сейчас испытания проходит автоматизированная система управления огнем и автомат заряжания. Еще осенью в сети показали снимок "Богданы" с механизированным досылателем снарядов, который значительно ускоряет огневой налет.

Журавлев отмечает, что в среднесрочной перспективе не исключено, что "Богдана" сможет вытеснить все другие САУ, которые сейчас есть у украинских артиллеристов. Причина заключается в отечественном производстве, возможности использовать более широкие виды боеприпасов изапасе ресурса ствола, который достигает до 8 тысяч выстрелов.

По состоянию на начало сентября Украина выпустила всего 345 единиц 155-мм САУ "Богдана", а в октябре было объявлено, что темпы производства составили до 40 единиц. Таким образом, количество такой техники у украинских артиллеристов, вероятно, может равняться 480 единицам.

Напомним, ранее Украина и Германия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве по производству 200 САУ "Богдана" на сумму 750 млн евро на колесном шасси Mercedes-Benz Zetros.

