Россия стремится создать буферную зону вокруг Луганщины – британская разведка

Российские войска активизировали артиллерийские обстрелы на севере Луганщины и Харьковщины. Параллельно российские группы совершают вылазки, которые не приводят к особым достижениям.

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Активизация на севере может свидетельствовать о намерениях РФ продвинуться к реке Оскол: так Кремль стремится создать "буферную зону" вокруг Луганщины, которую Россия хочет полностью оккупировать. Об этом со ссылкой на данные разведки рассказали в Министерстве обороны Великобритании.

Британская разведка зафиксировала усиление российских артиллерийских обстрелов на линии фронта на севере Луганщины и Донбасса. Это происходит в последние дни.

"Вероятно, это сопровождалось некоторым увеличением нападений российских небольших подразделений, но ситуация была запутана российской дезинформацией. Россия, вероятно, имеет лишь незначительные достижения, но возобновленная активность на севере подчеркивает его важность для Кремля, когда РФ одновременно сталкивается со значительным давлением в южном запорожском секторе", – отметили в МО Британии.

Эта активизация не случайна и может свидетельствовать о намерениях РФ обезопасить Луганщину, захват которой является приоритетной задачей для российских оккупантов.

"Западная группа войск России, вероятно, пытается продвинуться назад к реке Оскол, чтобы создать буферную зону вокруг Луганской области, захват которой Россия почти наверняка считает одной из своих основных целей войны", – резюмировали в британском оборонном ведомстве.

Напомним, ранее в британской разведке предположили, что арест террориста Игоря Гиркина 21 июля разозлит "военных блогеров" РФ. Однако пока эти предположения не оправдались. Более того, в ISW констатировали, что большинство представителей ультрапатриотического сообщества РФ проигнорировали это событие.

В то же время там отметили, что арест Гиркина является попыткой Кремля закрыть рты его немногочисленным единомышленникам, активно критиковавшим руководство государства. Это также свидетельствует о смещении баланса сил в Кремле.

Однако отказываться от заигрываний с ультрапатриотами Путин не собирается.