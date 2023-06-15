Россия стягивает ракетные войска к границе с Украиной: в Генштабе назвали области, которые находятся под угрозой

Россия перешла к очередному стягиванию собственных ракетных войск к приграничным территориям Украины, что увеличивает риски новых массированных атак. Под угрозой окажутся в первую очередь объекты в Житомирской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

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Об этом во время выступления на брифинге военного командования ВСУ рассказал начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Алексей Громов. По его словам, враг готов применять ракеты типа Х-35 (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В настоящее время агрессор сосредоточился на целях, связанных с логистикой, промышленными объектами, а также нефте- и газообеспечением", – заметил военный.

По имеющимся данным, Москвой в Брянскую область перемещен дивизион берегового ракетного комплекса "Бал". Он предназначен для контроля территориальных вод и проливных зон; защиты военно-морских баз, других береговых объектов и побережья; защиты побережья на опасных направлениях вероятной высадки десанта.

Дальность поражения: 120 км с ракетой Х-35 и 260 км с ракетой Х-35У.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ночь на 15 июня силы ПВО отбили очередную атаку РФ на города Украины. Силам противовоздушной обороны удалось сбить одну крылатую ракету, 20 дронов Shahed-136/131 и еще один разведывательный БПЛА врага.

В то же время в ВСУ пояснили причину увеличения обстрелов тыловых районов Украины со стороны врага. Дело в том, что военным РФ пришлось отойти и переобустроиться на новых оборонительных позициях, оттуда они бьют снарядами по тем местам, куда удается достать.

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