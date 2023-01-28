Россия стягивает силы на юге Украины, но это еще не армия, – Гуменюк

Российская оккупационная армия продолжает стягивать на временно оккупированную территорию Херсонской области резервы, в частности, личный состав. Эти силы состоят преимущественно из мобилизованных россиян.

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Следовательно захватчики на левобережье Херсонщины плохо вооружены и не оснащены. Об этом в эфире телемарафона рассказала начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, аналогичную схему насыщения оккупированных территорий личным составом путинская армия использовала во время оккупации правого берега Херсонской области.

"Наблюдаются определенные накопления, хотя их тяжело еще назвать военными. Больше всего подтягивают так называемый мобилизационный ресурс, который неодетый, невооруженный, неоснащенный. В традициях поставках сил они это использовали еще во время оккупации правобережья. Именно такая схема работает дальше", – сообщили в ОК "Юг".

Гуменюк подчеркнула, что украинские военнослужащие продолжают держать огневой контроль над логистическими маршрутами российских оккупантов на Херсонщине. Это в свою очередь не позволяет врагу полноценно подтягивать резервы. Поэтому за счет мобилизованных россиян командование РФ пытается создать живой щит.

"Огневой контроль, который Силы обороны держат над логистическими маршрутами этого направления, не позволяет им полноценно подтягивать мощные ресурсы, резервы и подразделения. Именно поэтому они пытаются пропихивать небольшие группы мобилизационного ресурса, чтобы хотя бы иметь определенную оборону из человеческого щита", – сказала Гуменюк.

Напомним, Кинбурнская коса может перейти под контроль Сил обороны Украины до начала туристического сезона. Главное управление разведки Минобороны сейчас активно работает над деоккупацией левого берега Херсонской области.

Ранее сообщалось, что в оккупированных Геническе и Скадовске на Херсонщине патриоты провели смелую акцию сопротивления. Активисты напомнили врагу, что украинцы никогда не покорятся оккупантам.