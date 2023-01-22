ВСУ могут освободить Кинбурнскую косу уже к лету – ГУР

Кинбурнская коса может перейти под контроль Сил обороны Украины до начала туристического сезона. Главное управление разведки Минобороны сейчас активно работает над деоккупацией левого берега Днепра в Херсонской области.

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Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов. Он намекнул, что это может произойти уже к лету.

"Новый туристический сезон нас порадует", – сказал Андрей Юсов.

Также в эфире прозвучало, что сейчас украинская разведка много работы проводит для деоккупации захваченных российскими войсками частей Херсонской и Запорожской областей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в конце ноября Силы обороны Украины провели военную операцию на территории Кинбурнской косы. Тогда удалось выбить российские войска с косы, однако закрепиться на ней ВСУ не смогли.

Упорные бои на Кинбурнской косе продолжились в начале января. В частности, 10 января украинские защитники накрыли на косе скопления военных и техники РФ. Пока ситуация там сложная не в последнюю очередь потому, что погода не способствует быстрому завершению операции по освобождению Кинбурнской косы.

11 января руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин сообщил, что у Украины пока нет постоянного контроля над Кинбурнской косой в Николаевской области. В то же время этот объект находится под огневым контролем ВСУ, что не дает оккупантам сосредоточить там свои силы.

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