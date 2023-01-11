Под огневым контролем: в ВСУ рассказали, удалось ли освободить от оккупантов Кинбурнскую косу

Украина пока не имеет постоянного контроля над Потемкинским островом возле Херсона и Кинбурнской косой Николаевской области. В то же время оба объекта находятся под огневым контролем ВСУ, что не дает оккупантам сосредоточить там свои силы.

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Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" сообщил руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин. По его словам, это же касается всех других островов в этом районе.

"В настоящее время это касается не только Потемкинского острова, но и всех островов на этом направлении, постоянного контроля над этими островами нет. Но огневой контроль продолжается", – рассказал Ерин.

Ситуация на Кинбурнской косе более сложная, но также контролируемая украинскими воинами.

"Кинбурнскую косу больше контролирует противник. Вместе с тем благодаря огневому контролю ВСУ противник не может там сосредоточивать большие группы своих войск", – сказал Евгений Ерин.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в конце ноября Силы обороны Украины провели военную операцию на территории Кинбурнской косы. Тогда удалось выбить российские войска с косы, однако закрепиться на ней ВСУ не смогли.

Упорные бои на Кинбурнской косе продолжились в начале января. В частности, 10 января украинские защитники накрыли на косе скопления военных и техники РФ. Пока ситуация там сложная не в последнюю очередь потому, что погода не способствует быстрому завершению операции по освобождению Кинбурнской косы.

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