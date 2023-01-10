ВСУ отработали по позициям оккупантов на Кинбурнской косе: в ОК ''Юг'' раскрыли детали ''бавовны''

Украинские защитники накрыли на Кинбурнской косе Николаевской области скопления военных и техники россиян. Оккупанты трусливо заезжают туда, чтобы обстрелять мирные украинские города, как было с Очаковом, после чего немедленно убираются.

Видео дня

Об этом "24 Каналу" сообщила руководительница пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она отметила, что российские военные понимают, что получат соответствующий отпор (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Они понимают, что получат ответ. Вчера мы отработали по их позициям на Кинбурнской косе", – подчеркнула руководитель прессцентра.

Также, по ее словам, враг активизировал воздушную разведку, сейчас фиксируется очень много российских беспилотников. В частности, накануне украинскими силами был сбит разведывательный беспилотник, заходивший с моря на очаковском направлении.

"Враг пытается собрать больше информации о том, куда нанести удар", – добавила Гуменюк.

Она подчеркнула, что нанесение удара в направлении портовой инфраструктуры свидетельствует о том, что оккупанты продолжают терроризировать направление, которое государство Украина пытается привлечь к Черноморской зерновой инициативе. Гуменюк считает, что со стороны России это терроризм – экономический, техногенный и психологический.

Ведь удары привели к разрушению домов гражданских, и люди остались в холодное время года без окон, крыш. И это влечет за собой, по расчету врага, психологический дисбаланс у людей. Но украинцы устойчивы, и они знают, что лучше быть в холоде, чем с врагом", – подытожила руководительница пресс-центра ОК "Юг".

Напомним: 9 января российские войска обстреляли Очаков Николаевской области. Под огнем оказались городская больница, админздания Очаковского порта и жилые дома, повреждения получили более сотни объектов. Известно о по меньшей мере 15 раненых мирных жителях, среди них – двухлетний ребенок.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал, что враг ударил в Очакове дорогими ракетами по законсервированному складу мин времен Второй мировой войны. Те очень давно были зарыты на берегу под метровым слоем бетона, однако российские военные преступники считали, что речь идет о новейшем БК. К сожалению, своими действиями они нанесли значительные разрушения инфраструктуре города.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Силы обороны Украины продолжают освобождать территории от врага. Сейчас ожесточенные бои ведутся и на юге, в частности, вокруг Кинбурнской косы Николаевской области. Ни одна из сторон пока не имеет абсолютного контроля над островами;

– ранее в результате обстрела Очакова оккупантами пострадали два человека. Речь идет, в частности, о ребенке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!