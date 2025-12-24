Россия стянула под Мирноград около десяти подразделений: ВСУ рассказали о ситуации в городе. Видео

Российские оккупанты из-за невозможности установить контроль над Покровском усиливают давление на Мирноград. Враг сосредоточил в районе города около десяти подразделений.

Об этом сообщил 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Десантники отмечают, что захватчики стремятся захватить Мирноград для дальнейшего продвижения на этом направлении.

Чтобы реализовать эту цель оккупанты сосредоточили в районе города около десяти подразделений.

Для сдерживания врага оборону Мирнограда пополнили дополнительными силами и средствами.

В частности, логистические "коридоры" к западной части города усилены новыми подразделениями Сил обороны. Это позволяет не прекращать обеспечение на этом направлении.

Подразделения 38-й отдельной бригады морской пехоты и 79-й отдельной Десантно-штурмовой бригады работают над выявлением и ликвидацией врага. Они фокусируют свое внимание на участках, где враг активно пытается пробраться в город.

Так, с начала декабря морпехи и десантники ликвидировали и "вывели из строя" в районе Мирнограда 207 захватчиков. Также украинские бойцы уничтожили и повредили один танк, три боевые бронированные машины, одну пушку, одну РСЗО "Град", шесть единиц автотранспорта и 34 БПЛА различных типов.

Как сообщал OBOZ.UA, подразделения Сил обороны Украины продолжают активные боевые действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации и сдерживают массированные штурмы оккупантов. Чтобы обеспечить бесперебойное снабжение, организуются дополнительные логистические маршруты в Покровск и Мирноград.

Оборона Покровска продолжается, наши военные контролируют северную часть города и проводят поисково-штурмовые действия по ликвидации противника в городской застройке. В Мирнограде украинские подразделения удерживают оборонительные рубежи и уничтожают врага на подступах к городу, отметили в Группировке войск "Восток".

